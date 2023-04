Sole 24 Ore: in edicola con il libro 'Auto elettrica, l'Italia che non ha paura del 2035'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 apr - In uscita sabato 8 aprile con Il Sole 24 Ore il libro AUTO ELETTRICA, L'Italia che non ha paura del 2035 a firma del giornalista Antonio Larizza per fare chiarezza sulla transizione elettrica del mercato automobilistico che coinvolge anche tutta la storica filiera italiana. La data del 2035 agita tutta l'Europa perche' evoca la fine dei motori diesel e benzina e l'auto elettrica non potra' fare a meno del made in Italy. Ma a una sola condizione: che le nostre imprese ritrovino lo spirito dei pionieri. Anche ispirandosi a chi ci e' gia' riuscito. Chiediamoci: perche' Tesla ha scelto la bresciana Idra per realizzare le Giga Press? Perche' il robot torinese Comau NJ-220 e' il piu' richiesto dalle gigafactory? Perche' ABB Terra 360, la colonnina di ricarica piu' veloce del mondo, e' nata in Toscana? Come mai l'Europa ha voluto il Politecnico di Torino nel progetto Battery 2030+? Come fara' Maserati a trasformarsi da 0 a 100% elettrica in 60 mesi? Perche' tutti vogliono i chip prodotti a Catania da STMicroelectronics? Come hanno fatto rotori e statori della milanese EuroGroup a finire in sei auto elettriche su dieci? Perche' tutti vanno alla Loccioni, nelle Marche, per testare batterie e motori elettrici? La fatica del giornalista de Il Sole 24 Ore, Antonio Larizza, nel libro AUTO ELETTRICA, L'Italia che non ha paura del 2035 in edicola l'8 aprile al prezzo di euro 12,90, in libreria a euro 16,90 dal 14 aprile e in ebook a euro9,99 su shopping 24 (http://offerte.ilsole24ore.com/autoelettrica) e online, cerca di dare tutte le risposte di questa transizione elettrica nel mercato automobilistico nelle otto storie di innovazione raccolte in questo libro.

'Questo libro e' un incentivo per l'industria automobilistica italiana e per la sua filiera. Un sostegno non monetario, una carica ispiratrice, un bene immateriale pensato per un'industria centenaria, oggi smarrita di fronte alla sfida dell'auto elettrica, che a ragione chiede aiuti di Stato ma che colpevolmente dimentica di possedere gia' quel che serve per vincerla, questa sfida.' Sostiene l'autore Antonio Larizza.

