Sole 24 Ore: in edicola col quotidiano HTSI 'A Passion for Fashion'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 ott - La moda cambia pelle, si trasforma, si interroga. Come ogni metamorfosi, anche questa attraversa zone d'ombra e nuove promesse, rischi e possibilita'. E' da qui che nasce 'A Passion for Fashion', il nuovo numero speciale di HTSI in edicola da venerdi' 10 ottobre con Il Sole 24 Ore: un viaggio tra arte e moda, tra grandi debutti e conferme, tra le nuove geografie dello stile che stanno ridisegnando la mappa della creativita' contemporanea e del lusso.

Dalle passerelle di Milano e Parigi alle storie di chi la moda la reinventa ogni giorno: Haider Ackermann, neodirettore creativo di Tom Ford, e Marco Bizzarri, pronto a scommettere ancora sul made in Italy. E poi moda che si fa cinema, cinema che diventa moda: A Passion for Fashion esplora la nuova 'Hollywood couture', quella delle maison che conquistano il grande schermo e riscrivono il linguaggio del glamour contemporaneo.

E moda che si studia nelle universita': un nuovo capitolo dell'inchiesta sul rapporto tra lusso e Generazione Z, realizzata con gli studenti della Luiss Guido Carli, stavolta sulle start-up piu' amate dagli under 30, laboratorio di idee e futuro del settore.

Lo sguardo si apre sull'arte, dove soffia un vento d'Oriente.

Dopo la musica, il cinema e le serie tv, la Korean Wave contagia anche la scena artistica internazionale: Hallyu, atto secondo. Tanti i talenti femminili, tante le nuove aperture a Seoul, tante le visioni che si incrociano. A raccontarlo, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, che incontra la vietnamita Quynh Nguyen, una delle figure piu' affascinanti del panorama asiatico, mentre il gallerista Thaddaeus Ropac ci guida nella sua Salisburgo e nel suo approdo milanese, la quinta tappa di un percorso che unisce Europa e Oriente. A chiudere, le tendenze d'autunno: colori intensi, audaci, e il ritorno in chiave contemporanea del piu' classico dei simboli, la rosa.

HTSI - A Passion for Fashion e' un numero che racconta la moda come arte del tempo presente. Un invito a osservare, comprendere, sognare. Perche' la passione, quando e' autentica, non segue le tendenze: le crea.

Red-

(RADIOCOR) 11-10-25 09:00:37 (0113) 5 NNNN