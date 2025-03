Sole 24 Ore: il 3 aprile l'evento 'Transizione energetica e l'industria del nucleare'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - Il Pniec (piano nazionale integrato per l'energia ed il clima) punta a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 con una quota di produzione da fonte nucleare che copra tra l'11% e il 22% della richiesta di energia elettrica. Ma quali sono le sfide economiche, politiche e tecniche poste dalla reintroduzione del nucleare? Se ne parlera' giovedi' 3 aprile a Milano, dalle 9.15 alle 13.30, nel corso dell'evento del Sole 24 Ore 'Transizione Energetica e l'industria del nucleare', a cui parteciperanno i principali rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell'universita' e della ricerca e di altri player del settore.

Il convegno sara' aperto dagli interventi del Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e del Direttore Generale Media & Business del Gruppo 24 ORE e AD di 24 ORE Eventi Federico Silvestri; a seguire il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, in conversazione con la giornalista del Sole 24 Ore Celestina Dominelli, fara' un quadro del ruolo giocato dal nucleare per la resilienza e la competitivita' delle imprese italiane.

Con Fausto Torri, Responsabile area Energy, Utility, Chimica, Risorse Naturali Accenture di Italia, Europa Centrale e Grecia, l'analisi si spostera' sugli obiettivi posti da Net Zero 2050 e sulle modalita' con cui il mix rinnovabile e nucleare puo' supportare un sistema piu' competitivo, stabile e sicuro. La tavola rotonda successiva, dedicata allo stato dell'arte del programma di ripresa della produzione del nucleare in Italia, vedra' intervenire Franco Cotana, Amministratore Delegato RSE, Giovanni Guzzetta, Consigliere del Ministro sulla riforma normativa per un nucleare sostenibile, e Francesca Salvemini, Capo segreteria Tecnica Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Il focus si spostera' quindi sulla filiera italiana, sul nucleare e sui nuovi modelli di business per la produzione di energia dall'atomo: introdotto dagli interventi di Lorenzo Mottura, Executive Vice President della Divisione Strategy, Corporate Development & Innovation di Edison, in conversazione con Cheo Condina, Vice capo servizio de Il Sole 24 Ore Radiocor, e di Massimo Debenedetti, Amministratore Delegato di Cetena - Centro Ricerche Gruppo Fincantieri, in conversazione con Celestina Dominelli, il tema sara' approfondito nel corso di una tavola rotonda a cui parteciperanno Gian Luca Artizzu, Amministratore Delegato di Sogin, Fabrizio Fabbri, Amministratore Delegato di Ansaldo Energia, Francesca Ferrazza, Responsabile Magnetic Fusion Initiatives di Eni, Elisabeth Rizzotti, Co-founder & Coo - Managing Director Italy di newcleo, e Ugo Salerno, Presidente di RINA. Ma quali sono i tempi, gli investimenti e i costi del nucleare? Il tema sara' approfondito con Laura Ammannati, Professore di Diritto dell'economia Universita' degli Studi di Milano, Socio Fondatore di AIDEN, Alessandro Dodaro, Direttore del Dipartimento Nucleare di ENEA, Sandra Dulla, Professoressa Ordinaria di Fisica dei Reattori Nucleari del Politecnico di Torino, Silvia Massaro, Business Director di SACE, e Marco Enrico Ricotti, Professore ordinario di impianti nucleari PoliMI, Presidente del Consorzio CIRTEN. I lavori del convegno proseguiranno analizzando le potenzialita' dell'energia da fusione per il cambiamento climatico e la transizione ecologica: si confronteranno sul tema Paola Batistoni, Responsabile Divisione Sviluppo Energia da Fusione di ENEA, Mario Merola, Vicedirettore del Dipartimento dei Servizi di Ingegneria, Organizzazione di ITER, Elena Righi, Head of Euratom Research at European Commission, e Francesco Romanelli, Presidente DTT, Professore Dipartimento Ingegneria Industriale Universita' degli Studi di Roma 'Tor Vergata'. Ultimo aspetto ad essere approfondito dal convegno sara' quello del ruolo giocato dal nucleare per aziende energivore e i data center e il rapporto con le rinnovabili, argomento su cui si concentrera' Laura Castagna, IDA member Board of Directors. I lavori si concluderanno con l'intervento di Aurelio Regina, Delegato del Presidente di Confindustria per l'Energia. Main Partner dell'evento sono Accenture, Edison, Enel e Fincantieri; official partner sono Ansaldo Energia, Eni, MAIRE, RINA e SOGIN.

L'evento potra' essere seguito, gratuitamente, in presenza oppure in diretta streaming previa registrazione su: 24oreventi.ilsole24ore.com/transizione-energetica-2025/.

Red

(RADIOCOR) 23-03-25 17:57:14 (0408)ENE,UTY 5 NNNN