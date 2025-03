Sole 24 Ore: il 27 marzo l'evento 'Leader by Example' 2025

Per ispirare il cambiamento attraverso la leadership Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Grazie alla tappa lombarda del roadshow 'Leader by Example' 2025, un evento ideato da Range Rover in collaborazione con Il Sole 24 Ore, Milano diventera' il centro del dibattito sulla leadership moderna. L'appuntamento, infatti, celebra la leadership come motore del cambiamento nelle PMI italiane e introduce il prestigioso premio 'Leader by Example Award'. Presso l'Auditorium de Il Sole 24 Ore, in Viale Sarca 223 a Milano, leader del settore pubblico e privato, imprenditori locali e professionisti parleranno delle sfide e delle opportunita' della leadership contemporanea in un contesto sempre piu' orientato all'innovazione e alla sostenibilita'. Dopo un momento di networking iniziale, Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, dara' il benvenuto ufficiale ai partecipanti. Seguira' un panel di discussione che vedra' protagonisti Giovanni Baroni, Presidente nazionale Piccola Industria Confindustria, Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, Mattia Macellari, Presidente Piccola Industria Assolombarda, e Simona Tironi, Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia. Il focus sara' sulla leadership capace di promuovere innovazione, sostenibilita' e welfare aziendale come leve di crescita per le PMI. Il tema della leadership nell'era di Industria 5.0 sara' approfondito in un keynote speech di Rosy Cosco, Career & Business Coach ICF specializzata in Intelligenza Emotiva, che analizzera' le qualita' del leader ideale nel panorama industriale attuale. A seguire, si discutera' del passaggio generazionale come strumento per formare nuovi leader con il confronto tra Maria Anghileri, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria, e un Michela Conti, Co-Founder UGO, Ambassador GammaDonna, per esplorare strategie e best practice in tema di successione aziendale. Un altro momento centrale dell'evento sara' il keynote speech di Franco Bertoli, Advisor Coaching ed ex capitano della Nazionale italiana di Pallavolo, che parlera' dell'importanza di creare una squadra vincente. Seguira' il dialogo con Roberta Ligossi, CEO & Founder di TA-DAAN e Ambassador GammaDonna, e Emanuele Lumini, Partner Studio Lumini & Associati, autore 'La Regola di Gio' per approfondire le dinamiche di leadership applicate al lavoro di squadra. La giornata culminera' con la premiazione del "Leader by Example Award", con la consegna dei riconoscimenti da parte della giuria alle imprese vincitrici nelle seguenti categorie: Categoria Innovation; Categoria Sustainability; Categoria Corporate Welfare; Menzione speciale della Giuria. L'evento si concludera' con una tavola rotonda in cui i vincitori del premio condivideranno la loro esperienza di leadership offrendo spunti e ispirazione per tutti i presenti. L'evento si svolgera' esclusivamente in presenza previa registrazione su: 24oreventi.ilsole24ore.com/leader-by-example-2025-lombardia/.

