Sole 24 Ore: il 26 marzo torna 'Real Estate & Finance Summit'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Il 26 marzo torna il 'Real Estate & Finance Summit', giunto alla sua settima edizione. L'evento si terra' dalle 9.30 alle 13 presso il Palazzo Giureconsulti di Milano. Organizzata da 24 ORE Eventi, l'iniziativa riunira' esperti di spicco del settore immobiliare e finanziario per discutere le sfide e le opportunita' attuali, offrendo un'importante occasione di confronto e approfondimento sulle tendenze economiche e sull'andamento del mercato immobiliare, con previsioni e aspettative per i prossimi anni. La giornata iniziera' alle 9.30 con l'apertura dei lavori a cura di Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, e Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business del Gruppo 24 ORE e Amministratore Delegato di 24 ORE Eventi. Seguira' una conversazione tra Carlo Cottarelli, Direttore dell'Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani, e Paola Dezza, Caporedattore de Il Sole 24 Ore, su sfide e opportunita' della finanza immobiliare in Italia in un contesto di incertezza economica e instabilita' geopolitica. Successivamente, Monica Billio, Professoressa ordinaria di Econometria all'Universita' Ca' Foscari Venezia, e Matteo Serra, European Portfolio Coordinator Unified Global Alternatives - Real Estate UBS AM, offriranno una panoramica sullo stato dell'arte del mercato immobiliare, moderati da Isabella Bufacchi, ECB Watcher da Francoforte per Il Sole 24 Ore. Una discussione sul taglio dei tassi BCE e il sostegno del sistema bancario al settore real estate avra' luogo alle 10.15: Vincenzo D'Apice, Responsabile Ufficio Analisi Economiche ABI, introdurra' il tema, seguito dagli interventi di Pietro Mazzi, Head of Industry Real Estate, IMI Corporate & Investment Banking Division, Intesa Sanpaolo, Mauro Sbroggio', Chief Executive Officer Finint Investments, e Lorenzo Vianello, Head of Industry Real Estate UniCredit, moderati da Paola Dezza. Si passera' al mercato dei data center in Italia e le sue potenzialita' con una introduzione di Mario Abbadessa, Senior Managing Director & Country Head Hines Italy, e Giuseppe Amitrano, Founder & Group CEO Dils.

Ne discutono, moderati da Paola Dezza, gli esperti: Tiziano Durante, Cloud Region Lead - Western Europe Microsoft, Marina Natalucci, Research Director Data Center Observatory Politecnico Milano, e Francesco Salerni, Direttore Strategia, Digitale e Sostenibilita' Terna. Le conclusioni su questa area tematica saranno curate da Luca Mari, Professore Ordinario di Scienza della misurazione Universita' Cattaneo - LIUC, in conversazione con Daniele Bellasio, Vicedirettore de Il Sole 24 Ore. La sessione seguente sara' dedicata al tema dell'Operating Real Estate: il ciclo virtuoso nello sviluppo immobiliare. Ne discutono Filippo Catena, Responsabile Fondi Abitare Sociale CDP Real Asset, Elena Cattani, Regional Development Director Italy The Social Hub, Filippo Maffioli, CEO Promos, e Stefano Sirolli, CEO & CO-Founder RealStep SGR, moderati da Paola Dezza. Si parlera', poi, di proptech, criteri ESG e sostenibilita' negli investimenti immobiliari con Costanza Balboni Cestelli, Head of Innovation & Data, Generali Real Estate, e Angelica Donati, Presidente ANCE Giovani, Managing Director Donati, che discuteranno delle tecnologie innovative e del valore sociale negli investimenti immobiliari, moderati da Alexis Paparo, giornalista de Il Sole 24 Ore. Le conclusioni dell'evento, alle 13, saranno affidate a Davide Albertini Petroni, Presidente di Assoimmobiliare.

L'iniziativa e' organizzata da 24 ORE Eventi in collaborazione con Hines, e ha come Main Partner CDP Real Asset, DILS, GRUPPO BANCA FININT, Promos, RealStep SGR. Event Partner e' Arkipiu'. Si ringrazia Generali Real Estate e con il contributo di Assoimmobiliare.

Per partecipare all'evento online: 24oreventi.ilsole24ore.com/real-estate-e-finance-summit-2025/.

