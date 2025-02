Sole 24 Ore: il 25 febbraio Veneto protagonista all'evento Leader by example

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 feb - Il 25 febbraio Verona sara' il centro del dibattito sulla leadership moderna grazie alla tappa veneta del roadshow "Leader by Example 2025", evento ideato da Range Rover in collaborazione con Il Sole 24 Ore. L'incontro celebra la leadership come strumento per ispirare e guidare il cambiamento nelle PMI italiane e introduce il premio "Leader by Example Award". Nella prestigiosa sede del Centro Congressi Confindustria Verona, leader del settore pubblico e privato, imprenditori locali e professionisti si confronteranno sulle sfide e le opportunita' della leadership contemporanea in un mondo in continua evoluzione e sempre piu' orientato all'innovazione.

Dopo un momento di networking iniziale, Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, dara' il benvenuto ufficiale.

Seguira' una tavola rotonda con Raffaele Boscaini, Presidente Confindustria Verona, Giuseppe Riello, Presidente Camera di Commercio di Verona, e Sandro Boscaini, Presidente e Amministratore Delegato, Masi Agricola, che discuteranno di come la leadership possa incentivare l'innovazione, la sostenibilita' e il welfare aziendale, trasformandoli in leve di crescita per le PMI.

A seguire, esperti di calibro internazionale interverranno con keynote speech: Franco Bertoli, Advisor Coaching ed ex capitano della Nazionale italiana di Pallavolo, parlera' delle qualita' necessarie per creare una squadra vincente.

Seguira' un dibattito con Matteo Albrigi (Ceo Alteco), Marta Bonaconsa (Ceo e Co-founder Nanomnia, Ambassador GammaDonna), Sandro Boscaini, (Presidente e Amministratore Delegato, Masi Agricola), e (Alessia Piccolo, Amministratore delegato, APG Srl), sulle strategie per costruire team di successo.

Il tema della successione aziendale sara' al centro della sessione finale, con un keynote speech di Fernanda Siboni, Psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni, Life & Business Coach, seguito da un dibattito con Chiara Brentegani (Presidente Gruppo Giovani Imprenditori, Confindustria Verona; Coo B&B Frutta Srl), Enrico Cappellari, (Consigliere Delegato Fomet Spa), Emanuele Lumini, (Partner Studio Lumini & Associati, autore 'La Regola di Gio') e Susanna Martucci (Fondatrice Alisea Srl Societa' Benefit, Ambassador GammaDonna), che condivideranno esperienze e strategie per un passaggio generazionale efficace.

Momento cruciale dell'evento sara' la presentazione del "Leader by Example Award", a cura di un rappresentante di Land Rover Italia S.p.A. (TBD), ideato da Range Rover in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Il concorso e' valido dal 10 dicembre 2024 al 28 febbraio 2025 e ha un montepremi dal valore indicativo di euro 22.500,00 (IVA inclusa) che prevede un invito valido per 2 persone per partecipare a un esclusivo evento che si svolgera' presso una Range Rover House in una citta' europea, il noleggio gratuito per 1 mese di una autovettura Range Rover Phev e un invito per partecipare all'evento di lancio della Range Rover BEV. Il premio si articola, infatti, in tre categorie principali: Leader by Example for Innovation: dedicata a chi promuove soluzioni innovative e percorsi di trasformazione tecnologica. Leader by Example for Sustainability: rivolta a coloro che integrano la sostenibilita' nei modelli di business, contribuendo a migliorare la qualita' della vita e a tutelare l'ambiente.

Leader by Example for Corporate Welfare: per i leader che pongono al centro il benessere dei collaboratori attraverso programmi di welfare aziendale. La giuria e' composta da Mirja Cartia D'Asero, Amministratrice Delegata Gruppo 24 ORE, Saul Mariani, Amministratore Delegato Gruppo Mobility.it, e Fabio Romano, Chief Operating Officer Jaguar Land Rover Italia S.p.A. Le candidature sono aperte fino al 28 febbraio 2025 e i vincitori saranno annunciati a Milano il 27 marzo 2025 nel corso della tappa finale.

L'evento di Verona si svolgera' esclusivamente in presenza, previa registrazione su: 24oreventi.com/lbeveneto2025 Per maggiori informazioni sul premio "Leader by Example.

Award, il sito ufficiale e' ilsole24ore.com/lbe2025

(RADIOCOR) 22-02-25 19:29:11 (0468) 5 NNNN