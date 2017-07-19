Sole 24 Ore: il 24 settembre l'evento online Speciale Telefisco

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 set - Torna l'appuntamento con 'Speciale Telefisco 2026 - Le novita' fiscali per professionisti e imprese', il convegno gratuito del Sole 24 Ore dedicato all'aggiornamento tributario dopo la pausa estiva, in programma giovedi' 24 settembre in diretta streaming dalle 9 alle 13. L'evento offrira' a professionisti, imprese e contribuenti un'occasione di approfondimento e confronto sulle principali novita' fiscali e sugli adempimenti che interesseranno le prossime settimane, con l'obiettivo di fornire chiarimenti operativi e strumenti utili per affrontare la parte finale dell'anno. Il programma prevede un ampio percorso di aggiornamento attraverso nove relazioni dedicate alle ultime novita' e alle piu' recenti scelte in materia di concordato preventivo, Iva, professionisti, controlli fiscali, Terzo settore, reddito d'impresa, disposizioni attuative dell'iperammortamento e crisi d'impresa. A queste si aggiungeranno quattro interviste mirate a fare il punto sulla riscossione e la rottamazione, sulle novita' relative alle auto aziendali, sui bonus edilizi e sugli aggiornamenti in materia di bilanci. Ad accompagnare le relazioni e le risposte ai quesiti dei partecipanti saranno i commenti di Raffaele Rizzardi. In attesa dell'evento, sul sito del Sole 24 Ore e' inoltre disponibile il video dedicato alla rottamazione con Tonino Morina, primo appuntamento della serie di approfondimenti 'Verso Telefisco'. Sono previste due modalita' di partecipazione: la formula Speciale Telefisco Base, che consente di accedere gratuitamente alla diretta del 24 settembre e di inviare quesiti al forum dell'Esperto risponde, e la formula Speciale Telefisco Advanced, a pagamento e collegata a Master Telefisco, il percorso formativo in materia tributaria del Sole 24 Ore Formazione, che comprende la partecipazione alla diretta previa registrazione, l'invio di quesiti al forum, la possibilita' di rivedere i lavori dell'evento on demand e l'accesso alle 12 sessioni di Master Telefisco previste.

Per informazioni e iscrizioni: ilsole24ore.com/ telefisco-settembre.

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(RADIOCOR) 12-09-26 17:05:57 (0391) 5 NNNN