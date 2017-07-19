Sole 24 Ore: il 23 settembre la tappa toscana di Innovation Days 2025

A Firenze, in collaborazione con Confindustria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 set - Dall'Intelligenza Artificiale alla Green Energy, il futuro e' gia' iniziato. L'innovazione e' oggi il pilastro della competitivita', soprattutto quando si parla di internazionalizzazione delle imprese. Una ricerca del Centro Studi Confindustria - CSC Advisory evidenzia come il raddoppio della capacita' innovativa possa incrementare del 29% l'export dei Paesi avanzati. E' in questa prospettiva che torna Innovation Days, il roadshow del Sole 24 Ore organizzato in collaborazione con Confindustria, che martedi' 23 settembre fara' tappa in Toscana. L'incontro potra' essere seguito in presenza al Palazzo degli Affari di Firenze.

La mattinata di lavori si aprira' alle 10.00 con i saluti istituzionali di Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore, Maurizio Bigazzi, Presidente Confindustria Toscana Centro e Costa, Lorenzo Becattini, Presidente e Amministratore Delegato Firenze Fiera e con l'intervento in video-messaggio di Sara Funaro, Sindaca di Firenze. Subito dopo, spazio al Market Watch Regionale con Andrea Berna, Responsabile Commercial Banking Banca Ifis.

Il programma entrera' poi nel vivo con un focus sull'innovazione come leva per ridurre il gender gap, al centro del confronto Michela Nardini, HR Manager La Marzocco, ed Elena Palozzo, Funzionaria 4.Manager.

A seguire, il tema dell'Intelligenza Artificiale in azienda sara' approfondito con Antonio Baldassarra, Head of Sales Specialist, TIM Enterprise, Federico Trippi, Founder & CEO R&D Telecommunication and Energy e l'Assessore a Economia, Attivita' Produttive, Politiche del Credito e Turismo della Regione Toscana.

Il progetto ConfIN Hub sara' invece al centro del dialogo con Silvia Ramondetta, Responsabile Area Economica Confindustria Toscana e Coordinatrice Digital Innovation Hub Toscana.

Il dibattito proseguira' con un confronto sull'efficienza energetica con Ilaria Bertini, Direttrice Dipartimento Unita' per l'Efficienza Energetica, ENEA, e Roberto Olivieri, Presidente Tera Energy.

Spazio anche ai finanziamenti per l'internazionalizzazione con l'intervento di Antonio Bartolo, Direttore Regionale Centro - Rete d'Impresa, SACE, e Matteo Primicerio, Responsabile Finanziamenti per l'Internazionalizzazione e per l'Export, Cassa Depositi e Prestiti.

La mattinata sara' chiusa da una tavola rotonda dedicata al sostegno finanziario per l'innovazione con la partecipazione di Mara Caverni, Managing Partner New Deal Advisors, Cataldo Conte, Responsabile Corporate & Investment Banking Banca Ifis, Anna Guglielmi, Managing Partner Entangled Capital, e Alexandre Moscianese, Partner Arkios.

L'evento si concludera' con un light lunch di networking che offrira' a relatori, partner e pubblico in sala l'occasione per un confronto diretto sulle sfide e le opportunita' della transizione digitale e sostenibile.

Innovation Days e' organizzato in collaborazione con Sistemi Formativi Confindustria, Confindustria Toscana Centro e Costa, Confindustria Innovation Hub e Firenze Fiera, con il supporto di 4.Manager e Partner 24 ORE.

MAIN PARTNER dell'evento sono Banca Ifis e TIM Enterprise, OFFICIAL PARTNER sono Audi e SACE, mentre PARTNER ISTITUZIONALE e' CDP. MEDIA PARTNER dell'appuntamento e' La Nazione.

E' possibile seguire l'evento in digitale registrandosi alla pagina: 24oreventi.ilsole24ore.com/id-2025-toscana/.

Red-

(RADIOCOR) 20-09-25 17:58:11 (0408) 5 NNNN