Sole 24 ore: il 22 settembre a Fiernze la terza tappa degli Innovation Days

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 set - Fa tappa a Firenze il 22 settembre Innovation Days 2026 Toscana, il roadshow de Il Sole 24 Ore realizzato in collaborazione con Confindustria che attraversa le regioni italiane per raccontare le trasformazioni economiche, produttive e sociali dei territori e confrontarsi con le imprese sulle sfide del futuro. L'appuntamento toscano, in programma dalle 10,00 alle 13,00, rappresenta la terza tappa dell'ottava edizione dell'iniziativa e sara' dedicato al tema 'Le sfide di un mondo in trasformazione e le nuove traiettorie di crescita', con un focus sulle prospettive di sviluppo del sistema economico regionale, sulle opportunita' offerte dall'innovazione e sull'apertura delle imprese verso i mercati internazionali. L'evento offrira' un'occasione di approfondimento e confronto tra istituzioni, associazioni di categoria, universita', imprese e operatori economici chiamati a condividere analisi, esperienze e strategie per affrontare uno scenario caratterizzato da rapidi cambiamenti geopolitici, tecnologici ed energetici. Parteciperanno all'evento, tra gli altri, Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, Fabrizio Bernini, Presidente di Confindustria Toscana, Lapo Baroncelli, Presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa, Sara Funaro, Sindaca di Firenze, Lorenzo Becattini, Presidente di Firenze Fiera, e molti altri.

Per informazioni e iscrizioni: 24oreventi.com/idtoscana2026.

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(RADIOCOR) 12-09-26 19:03:18 (0442) 5 NNNN