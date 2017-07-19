Sole 24 Ore: il 2 luglio torna a Genova la quinta edizione di Economia del Mare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 giu - Si terra' il 2 luglio 2026 la quinta edizione di Economia del Mare, l'evento del Sole 24 Ore a Genova, al Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, dalle ore 9.30 alle 13.30, in formato live e digital, dedicato a uno dei pilastri strategici della crescita e della sicurezza europea. Il 74% del commercio estero dell'Unione europea viaggia via mare, il 99% del traffico internet globale passa attraverso cavi sottomarini e oltre 5 milioni di posti di lavoro nell'Ue sono generati dalle attivita' legate al mare: numeri che evidenziano il ruolo cruciale della blue economy per settori chiave come energia, nautica e turismo, oltre che per la sicurezza e la competitivita' del continente. In questo scenario, l'appuntamento di Genova rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, imprese ed esperti sul posizionamento dell'Italia e sulle prospettive di sviluppo del settore. I lavori si apriranno con gli interventi di Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore, e Fabrizio Ferrari, Presidente Confindustria Genova, insieme a Piero Formenti, Presidente Confindustria Nautica, e con gli interventi istituzionali di Marco Bucci, Presidente Regione Liguria. Seguiranno i saluti istituzionali della Commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Suica. Al centro della prima sessione il Patto per il Mediterraneo e il Piano del Mare 2026-2028, introdotti da Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare. Il confronto vedra' il contributo di Mario Zanetti, Special Advisor di Confindustria all'Economia del Mare, in conversazione con Raoul de Forcade, giornalista del Sole 24 Ore, e proseguira' con la discussione moderata da Filomena Greco, giornalista del Sole 24 Ore, insieme a Maria Luisa Fantappie', Responsabile del programma 'Mediterraneo, Medioriente e Africa' dell'IAI, e Paolo Moretti, CEO RINA Services. Il programma prosegue con un focus sulla sicurezza nella navigazione con Fabrizio Orengo, Contrammiraglio e Direttore dell'Istituto Idrografico della Marina Militare, e Antonio Ranieri, Ammiraglio Ispettore, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante del Porto di Genova. Il dibattito proseguira' sul ruolo dell'Italia nel Mediterraneo allargato con Francesco Munari, Partner e Responsabile della practice Port, Shipping & Transport e International & EU Law di Deloitte Legal, e sulla resilienza dell'industria nautica con Piero Formenti, Presidente Confindustria Nautica, Barbara Amerio, CEO Amer Yachts, e Gianluca Guaitani, Responsabile commerciale Liguria Banco BPM. Ampio spazio sara' dedicato ai temi della transizione energetica e della sostenibilita', con il confronto su decarbonizzazione e investimenti nei rinnovabili offshore che vedra' gli interventi di Amalia Ballarino, Section Leader for the Superconductors and Cryostats Group del CERN, e Ivana Melillo, WISTA Member Representative - Energy Efficiency Director, insieme al contributo del gruppo Grimaldi. A seguire, l'attenzione si spostera' su infrastrutture e intermodalita' con Diego Cattoni, Amministratore Delegato A22 Autostrada del Brennero, insieme a Laura Cimaglia, Dirigente Affari Generali ed Internazionali dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ionio e socia WISTA Italy, e Costanza Musso, Presidente WISTA Italy e Amministratrice Delegata M.A. Grendi dal 1828. Tra i temi al centro della mattinata anche la trasformazione digitale dell'economia del mare, con Mauro Capo, Responsabile Aerospace & Naval ITG e Responsabile Digital Sovereignty EMEA di Accenture, e l'innovazione tecnologica nelle infrastrutture underwater, con Gabriele Cafaro, Executive Vice President Underwater di Fincantieri. Le conclusioni saranno affidate a Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'appuntamento si conferma come un momento di riferimento per il confronto sui driver di sviluppo della blue economy e sul ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, tra sfide geopolitiche, transizione energetica e innovazione tecnologica.

Red

(RADIOCOR) 27-06-26 19:22:04 (0432) 5 NNNN