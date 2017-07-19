Sole 24 Ore: il 13 gennaio in allegato lo Speciale Moda Uomo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - Mentre le aziende stanno ancora chiudendo i bilanci del 2025, un anno certamente non facile, la moda italiana guarda con fiducia all'anno appena aperto, con i due eventi che a Firenze e Milano presenteranno le collezioni menswear per il prossimo autunno-inverno. A Pitti saranno presenti 750 marchi, per il 47% provenienti dall'estero, e la piu' importante fiera globale dedicata alla moda uomo il 16 gennaio passera' il testimone a Milano, con i 76 appuntamenti fra sfilate fisiche e digitali, presentazioni ed eventi della Men's fashion week.

E proprio nel giorno di apertura della 109esima edizione di Pitti Uomo sara' in edicola, in allegato al Sole 24 Ore, lo Speciale Moda Uomo, 32 pagine di analisi, approfondimenti, interviste e novita' che fotografano il presente e cercano di delineare il prossimo futuro dell'industria. In primo piano gli incontri con imprenditori, manager e direttori creativi delle aziende, alle prese con le sfide del 2026, dunque incertezze geopolitiche, possibili impatti dei dazi, nuovi mercati da esplorare, ma anche nuovi codici dell'abbigliamento, sempre piu' orientato ad accompagnare la quotidianita' senza rinunciare all'alta qualita' dei materiali e alla cura sartoriale della confezione.

Approfondimenti sono dedicati anche agli aspetti geopolitici della moda, a partire dagli investimenti (anche stranieri) che in Africa stanno alimentando l'industria della moda del continente, e con il racconto dei progetti che valorizzano produzioni tessili e artigiane dell'India. Angelo Flaccavento firma una riflessione sulla necessita' di ritrovare l'espressione del proprio, personale e piu' autentico stile anche in reazione all'eccessiva teatralizzazione del vestire spesso alimentata dai social, raccontando un innovativo progetto fotografico di Massimiliano Meoni. Chiudono lo Speciale le pagine-vetrina con una selezione di nuove fragranze maschili e proposte per il guardaroba della prossima primavera-estate. Da venerdi' 16 gennaio sara' inoltre in edicola con il quotidiano il prossimo numero di How to Spend It.

