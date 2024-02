Sole 24 Ore: HTSI festeggia 10 anni di crescita e d'eccellenze Made in Italy

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 feb - HTSI, il magazine di punta del lusso edito da Il Sole 24 Ore nato dalla collaborazione con il Financial Times siglata nel 2014, festeggia dieci anni di crescita e guarda al futuro puntando sul connubio fra tradizione, artigianalita' e innovazione.

Moda, lusso, arredo, cibo, arte, viaggi, ma anche tecnologia e ingegneria high end: Htsi ha tracciato e continua a tracciare una "via italiana" all'eccellenza, diventando il riferimento dell'alto di gamma.

"How to spend it rappresenta un unicum in Italia per formula editoriale, target e taglio dei contenuti e ha registrato una crescita d'interesse da parte del mercato e dei lettori'. A dirlo e' Nicoletta Polla Mattiot, la direttrice di HTSI, in occasione della celebrazione del decimo compleanno del magazine. Un evento che ha riunito, presso la Palazzina Appiani di Milano, gli stakeholder e i lettori, i quali, hanno anche potuto immergersi nel mondo delle Muse greche grazie ad un allestimento interattivo. Per l'occasione e' stata presentata l'edizione celebrativa di HTSI, che sara' in edicola dal 16 febbraio. Un numero speciale con una foliazione extra (HTSI conta su una media di circa il 45% di affollamento pubblicitario), volta a soddisfare le richieste dei partner che hanno voluto essere presenti. "HTSI Italia ha saputo crescere negli anni e diventare protagonista di un comparto esigente e competitivo, ma che ha trovato in HTSI una espressione di valore e riconoscibilita' immediata', sottolinea Federico Silvestri, direttore generale Media & Business del Gruppo 24 ORE - HTSI. 'Grazie anche ad HTSI, il Gruppo 24 ORE ha con Financial Times un rapporto molto solido e molto articolato che oggi e' molto cresciuto e investe diversi ambiti".

