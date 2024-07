Sole 24 Ore: giovedi' l'evento 'Transizione 5.0 istruzioni per l'uso' con Urso

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 lug - E' in via di pubblicazione il Decreto attuativo di Transizione 5.0, il piano che, come ha spiegato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sara' 'architrave della nostra politica industriale, per consentire alle nostre imprese di innovarsi per vincere la sfida della duplice transizione digitale e green, nei due anni decisivi 2024/2025, in cui si ridisegnano gli assetti geoeconomici. Oltre agli investimenti in beni strumentali, la misura e' orientata anche alla formazione dei lavoratori, perche' le competenze sono il fattore che fa la differenza soprattutto per il nostro Made in Italy'. Finanziato con 6,3 miliardi di euro del PNRR, il piano riconosce, infatti, un credito d'imposta alle imprese che dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in Italia nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici.

E' in programma 25 luglio alle ore 11:00 l'evento digitale organizzato da Il Sole 24 Ore 'Transizione 5.0. Istruzioni per l'uso', in collaborazione con Unioncamere per presentare in diretta e in anteprima assoluta il Decreto attuativo del piano Transizione 5.0. L'appuntamento sara' l'occasione infatti per la presentazione delle novita' proprio da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l'intervento in diretta del ministro Adolfo Urso. I tecnici del Ministero esamineranno nel dettaglio le novita' introdotte dal Decreto attuativo e spiegheranno chi saranno i soggetti beneficiari e le procedure e regole di accesso alle agevolazioni, mentre gli esperti di Unioncamere delineeranno il ruolo che in tutto questo avranno il Sistema Camerale e i suoi Punti Impresa Digitale (PID).

La partecipazione e' gratuita previa registrazione su /24oreventi.ilsole24ore.com/transizione-istruzioni-per-l-uso/.

