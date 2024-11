Sole 24 ore: giovedi' in edicola con la Guida "condominio Facile"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - Con il Sole 24 Ore di giovedi' 28 novembre la Guida 'Condominio Facile.

Spesa e assemblea, i motivi di lite, la fine dei bonus' Esiste una litigiosita' in aumento, che preoccupa nei condomini italiani: casi di stalking, i troppi rumori, gli odori, i parcheggi selvaggi, il bucato steso male. Non tralasciando che lavori edilizi iniziati e non terminati in molti casi sono finiti in tribunale rendendo il clima pesante al termine di un anno in cui le agevolazioni fiscali sono andate in soffitta. La Guida Condominio Facile. Spesa e assemblea, i motivi di lite, la fine dei bonus, proposta da Il Sole 24 Ore e in edicola giovedi' 28 novembre, che di anno in anno, si arricchisce di nuovi dettagli, diventa percio' uno strumento utile per i 45 milioni di italiani che vivono in una casa in condominio, di proprieta' o in affitto.

Conoscere i propri diritti e' il presupposto per risolvere conflitti ed evitarli di crearli. Nelle pagine della Guida si parla anche degli aspetti economici piu' complessi da gestire e di un impegno che gravita soprattutto attorno al tema delle bollette e dell'autoconsumo perche', senza dubbio, i risparmi nei condomini sono il tema principale di questo tempo.

complesso che viviamo.

