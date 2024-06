Sole 24 Ore: giovedi' a Roma 'Trasporti nel cuore dell'economia'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - Il settore dei trasporti e della logistica rappresenta un pilastro fondamentale per la competitivita' di un Paese come l'Italia dove l'export e' una componente fondamentale dell'economia e il valore di questi asset non puo' essere sottovalutato. Nel 2023, il valore totale delle attivita' logistiche italiane ha raggiunto la cifra impressionante di 135,4 miliardi di euro, pari all'8,2% del PIL nazionale. Questi dati evidenziano l'importanza cruciale della logistica nella nostra economia e sottolineano la necessita' di un ammodernamento continuo della supply chain a livello sia nazionale che europeo.

Giovedi' 20 giugno Il Sole 24 Ore e Radio 24 organizzano la seconda edizione di "Trasporti nel cuore dell'economia", un evento dedicato al mondo della mobilita' e ai suoi principali protagonisti. La location scelta per quest'anno e' lo Zest Hub, situato all'interno della Stazione Termini di Roma, un luogo simbolico dove l'innovazione incontra realmente il cuore dei trasporti italiani. Il tema centrale dell'evento sara' l'intermodalita' vista come un driver essenziale per la crescita economica e occupazionale del Paese. L'obiettivo e' creare una rete transeuropea unica che integri trasporto terrestre, marittimo e aereo in un'ottica di sostenibilita' ed efficienza. Esperti del settore analizzeranno le prospettive della combinazione nazionale tra strade, ferrovie, porti e aeroporti, esplorando sia le opportunita' che le sfide attuali. Verra' anche esaminata la situazione attuale delle diverse modalita' di trasporto merci e passeggeri con un'attenzione particolare alle infrastrutture necessarie per supportare una crescita sostenibile. La giornata, ricca di spunti e discussioni sulle prospettive future della logistica e delle infrastrutture di trasporto in Italia, iniziera' con un'intervista esclusiva a delegato del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che illustrera' le opere strategiche necessarie per migliorare i collegamenti dell'Italia, sia all'interno dei suoi confini che con l'estero. Questo intervento sara' fondamentale per comprendere le priorita' e le direzioni future delle politiche infrastrutturali del Paese. Alle 9:45, Emanuele Veratti, Partner di Bain & Company, offrira' una panoramica sui trend e le opportunita' nel campo della logistica multimodale, evidenziando come l'integrazione di diverse modalita' di trasporto possa rappresentare una svolta per il settore. Seguira' una tavola rotonda con importanti esponenti del mondo industriale e della logistica, tra cui Leopoldo Destro, Delegato del Presidente di Confindustria ai Trasporti, alla Logistica e all'Industria del Turismo, Umberto Ruggerone, Presidente Assologistica, e Raffaella Seveso, Consulente AICE - Associazione Italiana Commercio Estero. Questo dibattito permettera' di approfondire come l'Italia possa evolvere verso un sistema logistico piu' efficiente e integrato. Un altro tema cruciale della giornata sara' la decarbonizzazione dei trasporti, una sfida fondamentale per il futuro sostenibile del nostro Paese.

Ennio Cascetta, Presidente del Cluster Trasporti, introdurra' l'argomento aprendo la strada a una tavola rotonda che vedra' la partecipazione di Giovanni Dattoli di Volvo Trucks Italia, Giuseppina Della Pepa, Segretario Generale ANITA, Enrico Finocchi, Presidente dell'Albo degli Autotrasportatori, Paolo Malerba, Chief Business Sales Officer Telepass, Cristiana Petrucci, Responsabile Centro Studi e Statistiche di UNRAE, e Fabrizia Vigo, Responsabile Rapporti Istituzionali di ANFIA.

Questi esperti discuteranno se la decarbonizzazione dei trasporti sia un sogno o una realta' attuabile, analizzando le tecnologie e le politiche necessarie per ridurre l'impatto ambientale del settore. Alle 11:25, l'attenzione si spostera' sul trasporto marittimo, un settore che ha dovuto affrontare numerose sfide negli ultimi anni. Una tavola rotonda con Alessandra Grosso, Direttore Generale di Infrastrutture Venete, Costanza Musso, Amministratrice Delegata Gruppo Grendi, Presidente Wista Italy, e Pasquale Russo, Presidente di Conftrasporto, esaminera' le strategie per superare quella che viene definita la "tempesta perfetta" del trasporto marittimo.

L'innovazione nel settore ferroviario sara' il focus dell'intervista a Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Mercitalia Logistics.

Seguira' una discussione con Marco Gay, Presidente Esecutivo Zest e Presidente Confindustria Piemonte, Mauro Pessano, Presidente FerCargo, e Giuseppe Rizzi, Direttore Generale di FerMerci, che esploreranno le sfide e le opportunita' per rendere le ferrovie italiane piu' moderne ed efficienti.

Infine, alle 12:35, si parlera' del trasporto aereo delle merci con una tavola rotonda che coinvolgera' Carlo Borgomeo, Presidente di Assaeroporti, Pierluigi Di Palma, Presidente di Enac, Gaetano Francesco Intrieri, CEO Aeroitalia, e Pasqualino Monti, amministratore delegato di Enav. Questo dibattito si concentrera' sulla "rotta delle merci" nel settore aereo, analizzando come migliorare le infrastrutture e i servizi per sostenere il commercio internazionale.

La partecipazione e' gratuita previa registrazione su venti.ilsole24ore.com/trasporti-nel-cuore-dell-economia-2024/ Main Partner sono Bain & Company e Gruppo FS. Official Partner sono Fincantieri, Telepass e Volvo. Event partner sono UnipolSai e Zest. L'evento e' realizzato con il.

patrocinio di Assologistica e Conftrasporto.

(RADIOCOR) 15-06-24 10:38:06 (0158)INF 5 NNNN