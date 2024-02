Sole 24 Ore: giovedi' 22 in edicola Guida ai bonus casa 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 feb - In edicola con Il Sole 24 Ore di giovedi' 22 febbraio Finisce l'era del superbonus. L'approdo in GazzettaUfficiale della legge di conversione del decreto Salva-spese (Dl n. 212/2023) segna la conclusione di un'epoca. Senza proroghe e senza piu' le opportunita' di cessione del credito e sconto in fattura, nel 2024 la maxiagevolazione scende al 70% e cambiano cosi' le detrazioni per i lavori di ristrutturazione sugli immobili residenziali, a partire dai condomini. La guida sui bonus casa, in edicola con Il Sole 24 Ore di giovedi' 22 febbraio, illustra le alternative a disposizione oggi per i contribuenti. A partire dai bonus per i lavori piu' pesanti, come il sismabonus e l'ecobonus. Restano, poi, importanti opportunita' per i lavori piu' piccoli: il bonus barriere, il bonus mobili e l'ecobonus per infissi e caldaie.

In attesa della riforma che, a partire dal 2025, potrebbe cambiare ancora i connotati di queste agevolazioni.

