Sole 24 Ore: giovedi' 17 ottobre Innovation days Puglia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ott - L'innovazione e' il grande motore di crescita delle aziende italiane: investire nelle nuove tecnologie e nei processi produttivi all'avanguardia significa fatturato e produttivita' maggiori e marginalita' migliore.

Un'equazione che sta convincendo anche le PMI, tanto che, secondo l'Indice dell'economia e della societa' digitali (DESI), il 70% delle piccole e medie imprese ha un'intensita' digitale di base sopra la media europea (69%), superiore di un punto anche a quella delle francesi.

Esistono, tuttavia, ancora ampi spazi di miglioramento tecnologico, non facili, pero', da colmare nell'attuale contesto internazionale di crisi che tanto sta incidendo sulle economie occidentali. E', percio', necessario che le PMI siano affiancate dall'intero ecosistema economico-finanziario-tecnologico, dagli istituti di credito ai competence center, dai professionisti alle associazioni di categoria.

Proprio a individuare queste soluzioni per la crescita - finanziarie, tecnologiche, formative - si propone la sesta edizione di Innovation Days, il roadshow del Sole 24 Ore che quest'anno e' accompagnato nel suo viaggio tra i territori dai Giovani Imprenditori di Confindustria.

Quinta tappa in Puglia, durante la quale discuteremo con le associazioni imprenditoriali, le aziende, i professionisti del Network di Partner 24 Ore, gli accademici e i decisori istituzionali le tematiche locali piu' sentite e offriremo con i nostri Partner, appunto, soluzioni per lo sviluppo delle PMI. Questo senza dimenticare il networking tra relatori e pubblico, introdotto al termine della mattinata da un light lunch.

Appuntamento, dunque, giovedi' 17 ottobre 2024 a Bari, presso l'Hotel Nicolaus (Via Cardinale Agostino Ciasca, 27), a partire dalle ore 10:00 per tutta la mattinata.

In un mercato come quello attuale dove le aziende hanno come obiettivo primario quello di riuscire ad essere sempre piu' competitive e' necessario che le imprese, a iniziare dalle PMI, investano sempre piu' nell'innovazione, soprattutto con l'ausilio dell'Intelligenza Artificiale: investire nelle nuove tecnologie e nei processi produttivi all'avanguardia significa un fatturato/produttivita' maggiori e una marginalita' migliore. Ai benefici delle nuove tecnologie, a come finanziarne l'acquisto e alla necessita' di formare i lavoratori al loro utilizzo sara' dedicata questa mattinata di lavori di Innovation Days, che quest'anno e' in modalita' live (in presenza).

La mattinata di lavori, che sara' aperta dal Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e da Sergio Fontana, Presidente Confindustria Puglia e Confindustria Bari e BAT, verra' introdotta subito da un focus sulla situazione economica delle piccole e medie imprese della regione attraverso un market watch a cura di Claudio Zirilli, Responsabile Leasing & Rental Banca Ifis.

La prima tavola rotonda fara' il punto sulle opportunita' offerte dall'Intelligenza Artificiale e dal Deep Tech per le imprese pugliesi attraverso l'intervista a Marina Lalli, Presidente Federturismo, Danilo Caivano, Responsabile Linea di Azione relativa alla Progettazione Europea, Universita' degli Studi Di Bari Aldo Moro e Guglielmo Grosso, Key Account & Innovation Management Consultant CiaoTech.

Sara' poi la volta di parlare di soluzioni finanziarie, tecnologiche e formative per supportare la crescita delle PMI, con particolare riferimento alle leve del Private Capital e ai finanziamenti per l'innovazione dell'azienda.

Nella prima delle tavole rotonde della mattinata ne parleranno insieme Anna Guglielmi, Managing Partner Entangled Capital, Vincenzo Carbonara, Responsabile Finanza Alternativa CDP, Giulia Guzzo, Managing Director Livingstone, Marco Lazzaro, Managing Partner & Founder CF&S Advisors, Partner 24 ORE Network, Andrea Mantegazza, Global Director della practice di Private Equity, EFESO, e infine Lella Miccolis, Vicepresidente Confindustria Taranto, Amministratore Unico Progeva.

Sempre rimanendo in tema di soluzioni per le imprese, il terzo focus si concentrera' sul fondamentale sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile e alle start up innovative: un talk a piu' voci con Luciana Di Bisceglie, Presidente Unioncamere Puglia, Amalia Di Nardi, Founder TechRail, Sabrina Fiorentino, Founder & CEO Sestre, Giuseppe Christian Tomasicchio, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Bari e BAT.

Un approfondimento particolare - verso la fine della mattinata di lavori - sara' dedicato a come favorire l'accesso al credito delle PMI per accrescerne produttivita', investimenti e fatturato: ne parleranno Antonello Garzoni, Rettore LUM, Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo economico Regione Puglia e Annabella Cascione, Vicepresidente Confindustria Bari e BAT.

L'evento si chiudera' con l'intervento di Sergio Fontana, Presidente Confindustria Puglia e Confindustria Bari e BAT.

L'evento offrira' un'importante opportunita' di confronto tra relatori e partecipanti attraverso un networking light lunch finale, a chiusura del convegno. Lo scambio di idee e contatti e' infatti essenziale per creare sinergie e favorire lo sviluppo delle imprese ed e' uno strumento importante in cui il roadshow Innovation Days crede molto.

La partecipazione all'evento, in presenza, e' gratuita previa registrazione su: https://24oreventi.ilsole24ore.com/id-2024-puglia/.

