Sole 24 Ore: e' in edicola e in libreria l'Agenda 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 ott - Torna in edicola e in libreria l'Agenda del Sole 24 Ore, uno strumento che unisce la praticita' di un'agenda quotidiana alla profondita' di contenuti editoriali firmati dalla redazione del principale quotidiano economico-finanziario italiano.

Nell'edizione 2026 ancora spazio ai 160 anni del Sole 24 Ore, le cui celebrazioni culmineranno a novembre 2025. Un anniversario che attraversa due secoli di storia, dalle origini del giornale a fine Ottocento allo sviluppo del gruppo editoriale multimediale di oggi, divenuto punto di riferimento dell'informazione economica finanziaria e normativa del Paese. Un racconto che, nelle pagine dell'Agenda, si intreccia con i grandi snodi del Paese - dall'Unita' d'Italia al boom economico, fino alle sfide della globalizzazione e dell'intelligenza artificiale.

All'interno dell'Agenda rubriche, approfondimenti e parole chiave ispirate dalle tendenze e dagli appuntamenti del nuovo anno accompagneranno i lettori nell'arco dei 12 mesi: dazi, Olimpiadi, parita' di genere, intelligenza artificiale e i principali temi economici e sociali che segneranno il 2026.

Concepita come 'Agenda del Risparmio', il volume propone come sempre uno spazio per annotare ogni settimana entrate e uscite, un planner mensile e sezioni per i conti del mese.

Le parole del mese portano la firma di numerose voci del Sole 24 Ore e di Radio 24. A curare l'Agenda 2026 e i testi dedicati all'educazione finanziaria sono Debora Rosciani, voce storica di Radio 24, e a Mauro Meazza, giornalista del Sole 24 Ore e docente di giornalismo economico.

Disponibile in edicola al prezzo di euro 12,90 e in libreria a euro 16,90, l'Agenda del Sole 24 Ore, 224 pagine, intreccia utilita' quotidiana, memoria storica e sguardo verso il futuro.

