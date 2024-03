Sole 24 Ore: e' in edicola "Donne che stanno cambiando il mondo"

di Frank Pagano e Luca Zerbini (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 mar - Il momento di cambiare il mondo e' adesso. Le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera sono da record. Solo negli ultimi 50 anni le emissioni sono aumentate di 2,5 volte. Il prelievo dell'acqua dolce si e' raddoppiato e la disponibilita' di terra agricola pro capite si e' nel frattempo dimezzata. Il pianeta si sta inequivocabilmente riscaldando con la conseguenza di eventi meteorologici estremi disastrosi e letali. E allora come cambiare? E' il momento di investire e la sfida che abbiamo di fronte e' quella di reagire il piu' rapidamente possibile, attraverso l'attuazione di politiche globali, nazionali e regionali, sfruttando le soluzioni gia' disponibili e sperimentandone di nuove che devono ancora arrivare. Il dibattito su come cambiare il pianeta va modificato perche' il cambiamento e' complesso e fa paura.

Cambiare modo di pensare e abitudini e' una rivoluzione che puo' sconvolgere la societa'. Cosa succedera' se la disoccupazione aumentera', se consumeremo meno cio' che amiamo, dagli accessori di moda ai servizi di rete per la mobilita', dall'energia allo sviluppo edilizio, tutti basati su filiere tradizionali? L'impegno dovra' essere radicato nell'amore per la vita: amare, quindi agire. E chi meglio di una donna sa interpretare questo cambiamento? La buona notizia e' che questo miracolo e' possibile grazie a leader che hanno trovato il coraggio di agire. Il Libro Donne che stanno cambiando il mondo scritto da Frank Pagano e Luca Zerbini, con il contributo di Riccardo Valentini, presenta casi di sostenibilita', dalle piccole start-up alle grandi aziende, portati avanti da donne, storie di donne che hanno deciso di dedicare il loro tempo e le loro risorse personali a salvare il mondo. Abbracciando il cambiamento, queste donne hanno creato valore per tutti gli stakeholder al tavolo, incluso il pianeta che abitiamo. Le loro storie dimostrano che questa non e' una battaglia che vinceremo una volta per tutte, ma un percorso attraverso il quale evolveremo il nostro approccio all'accesso e all'utilizzo delle risorse che ci circondano.

Il libro Donne che stanno cambiando il mondo scritto da Frank Pagano e Luca Zerbini, con il contributo di Riccardo Valentini, e' in edicola da venerdi' 1 marzo 2024 al costo di 13,90 euro.

red

(RADIOCOR) 01-03-24 19:18:43 (0670) 5 NNNN