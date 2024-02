Sole 24 Ore: domani sul Lunedi' focus sugli asili nido

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 feb - A partire da marzo sara' possibile presentare domanda a Inps per il bonus nido. Il contributo diventa piu' ricco nel 2024 in presenza di un altro figlio con meno di dieci anni, ma per abbattere completamente la retta - in particolare nelle citta' piu' care - e' necessario cumulare l'aiuto erogato da Inps con i sempre piu' numerosi aiuti locali, messi in campo da Regioni e Comuni. Dalla Lombardia alla Campania, i voucher regionali vanno a integrare il bonus nazionale in modo differente. Il Sole 24 Ore del Lunedi' presenta il pacchetto di misure disponibili per le famiglie con figli iscritti nelle strutture per l'infanzia. Nel frattempo il Caf Acli presenta un'elaborazione inedita sull'Isee 2024 che fotografa un incremento medio del valore dell'indicatore della situazione economica delle famiglie, dovuto al lieve aumento della giacenza media sui conti correnti e all'impatto dell'assegno unico percepito per la prima volta nel 2022 sul reddito disponibile dei nuclei familiari.

