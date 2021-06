Sole 24 Ore: domani in uscita How to spend it con l'allegato Speciale Trentino

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 giu - Moda, auto, tecno, avventura, sport. Un numero dedicato alle passioni maschili quello in uscita venerdi' 25 giugno con Il Sole 24 Ore. Protagonisti del numero: RENZO ROSSO, imprenditore fresco di nomina in Confindustria come Delegato per l'eccellenza del made in Italy; GUY BERRYMAN, celebre bassista dei Colplay, grande collezionista di auto Lamborghini, con la sua nuovissima linea di moda maschile di alta gamma; PIERRE LAGRANGE, il banchiere diventato presidente della piu' amata e storica sartoria maschile di Savile Row, Juntsman; JONATHAN COE, lo scrittore inglese, fra i piu' amati ed eclettici, in qualita' di autore, con un articolo originale scritto in esclusiva per How to Spend It sugli oggetti di cui ama circondarsi.

All'interno un Focus Speciale sul mondo auto: dai nuovi pneumatici ecologici, perche' la sostenibilita' comincia dalle ruote, alla nuova tendenza del colour touch dove il colore conta tanto quanto il motore, al parco-macchine deluxe dei sogni che raccoglie il meglio delle novita', alla sfilata delle Ferrari che diventa una sfilata moda, al nuovo modo di viaggiare sugli sterrati e vivere in campagna con Pick up e mini camion.

Altro focus sulla Moda Uomo in occasione della kermesse Pitti Uomo: dai nuovi non fungible token, la nuova frontiera del vestirsi "virtualmente" e a favore di social, al punto sui costumi per l'estate e uno shooting tendenze con il ritorno del formale, dall'abito e alla giacca da sera che si porta anche di giorno.

Allo sport e avventura sono dedicati i servizi sull'Urban fishing, la tendenza del momento, vale a dire la pesca in citta', magari nell'intervallo della pausa pranzo. Sulle bici da corsa il punto sui modelli piu' performanti. Inoltre in questo mese non poteva mancare lo Speciale Europei: dalla tv allo smartphone il modo migliore per seguire il calcio su schermi di ultima generazione e risoluzione. E per sentirsi campioni un servizio sugli accessori e sportswear.

Infine per la prima volta How to Spend it esce in edicola con un allegato dedicato alle vacanze in montagna: Speciale Trentino. 52 pagine per scoprire il meglio delle Dolomiti, i laghi trentini, i borghi e i castelli, le ciclabili piu' lunghe e spettacolari, le eccellenze del food e del wine nella regione simbolo del turismo sostenibile in Italia.

Corredato da un servizio fotografico ad hoc realizzato in loco, How To Spend It Speciale Trentino e' un prodotto editoriale pensato per parlare di questa regione a 360 gradi, valorizzandone non solo il territorio e l'offerta ricettiva, ma portando alla ribalta i personaggi, le eccellenze nel mondo food&wine, i luoghi d'incontro, l'arte, lo sviluppo tecnologico, la moda.

Tutto sul nuovo numero di giugno 2021 di How to spend it, in uscita con l'allegato Speciale Trentino venerdi' 25 giugno con Il Sole 24 Ore.

