Sole 24 Ore: Data center, l'impatto dell'AI spinge verso nuove soluzioni green

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 gen - L'onda lunga dell'intelligenza artificiale sta impattando e trasformando anche il settore dei data center. Gia' oggi, infatti, l'hardware necessario per eseguire queste nuove applicazioni ad alta intensita' di calcolo e' sempre piu' potente e non puo' piu' essere raffreddato in modo efficiente con le tecniche tradizionali, ovvero con le infrastrutture ad aria. Per cogliere le opportunita' di questo nuovo mercato e prepararsi a quel che verra', il mondo dei data center sta puntando sul liquid cooling, ovvero su soluzioni di raffreddamento dei server che impiegano liquidi (spesso acqua) al posto dell'aria, dissipando il calore in maniera piu' efficiente, consumando meno energia e spazio. Nate come nicchia, si stanno affermando nel mercato globale. Secondo il recente report 'Data Center Liquid Cooling Market' della societa' internazionale di ricerche Imark Group, analizzato sul Lunedi' del Sole, nel 2023 il mercato del liquid cooling ha raggiunto i 2,9 miliardi di dollari di fatturato e crescera' del 19,5% all'anno fino a toccare i 15,3 miliardi nel 2032.

A sottolineare la dinamicita' del mercato, nell'ultimo anno si sono concretizzate operazioni di acquisizione di aziende specializzate da parte di vari player del settore e investimenti come quello di Equinix - tra i principali operatori data center, presente in oltre 70 citta' del mondo - che ha annunciato piani per espandere la tecnologia di liquid cooling a oltre cento dei suoi data center, toccando circa il 40% del suo portafoglio.

