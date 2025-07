Sole 24 Ore: dal 16 luglio in edicola le guide per migliorare l'inglese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 lug - Da mercoledi' 16 luglio con Il Sole 24 Ore arrivano in edicola le guide per migliorare l'inglese con metodo e chiarezza Oggi la padronanza dell'inglese e' indispensabile, ma una comunicazione corretta richiede attenzione: espressioni idiomatiche, slang, abbreviazioni e acronimi possono creare incertezze. Ecco perche' dal 16 luglio al 6 agosto, ogni mercoledi' in edicola con Il Sole 24 Ore, arrivano quattro guide estive dedicate allo studio della lingua inglese dal titolo 'Right or wrong?'. Pensate per un pubblico ampio, i volumi offrono un approccio accessibile, adatto sia a chi ha gia' familiarita' con la lingua sia a chi parte da una conoscenza di base. Un percorso pratico, ideato da Emy Siano e Dave Dickens per aiutare gli italiani a superare le difficolta' piu' comuni nell'uso dell'inglese. Frutto di una lunga esperienza nella didattica, sia in aula che online, i quattro titoli raccolgono gli errori piu' frequenti e i dubbi ricorrenti. Ogni guida propone spiegazioni semplici, esempi concreti e un approccio diretto ai casi piu' diffusi, rendendo l'apprendimento dell'inglese piu' chiaro, efficace e duraturo.

