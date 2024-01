Sole 24 Ore: da oggi in edicola il libro "Il lavoro che vorrei"

20 consigli per orientarsi nelle professioni piu' sostenibili (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 gen - Energy manager, water manager, green fashion designer, site & sustainability director: i cambiamenti in corso sul fronte climatico e l'esigenza di ridurre l'impatto del climate change stanno facendo emergere numerose opportunita' professionali, come racconta il libro della giornalista Anna Marino 'Il lavoro che vorrei. 20 consigli per orientarsi e formarsi nelle professioni piu' innovative e sostenibili', in uscita con Il Sole 24 Ore da oggi. Per orientare figli, famiglie, imprese e istituzioni alla ricerca di competenze green e innovative Anna Marino ha dato voce a chi ha trasformato la propria passione per la sostenibilita' in un lavoro: grazie a venti interviste a manager dalle professionalita' molto diverse ed al loro racconto di esperienze sul campo, ha tracciato un quadro delle competenze e dei percorsi formativi aperti a chi desidera lavorare nel mondo della sostenibilita', mettendo in luce i tratti identitari e distintivi di queste nuove professioni. L'Italia e' leader nell'economia circolare, un settore in forte crescita che offre grandi opportunita' di carriera. Secondo le stime di Confindustria, Federmanager e 4.Manager, entro il 2026 saranno richiesti 4 milioni di green job in piu' rispetto ad oggi. Il volume sara' in edicola per un mese da sabato 13 gennaio al costo di 12,90 euro, in libreria da 19 gennaio al costo di 16,90 euro e in formato e-book su tutte le principali piattaforme al costo di 9,90 euro.

