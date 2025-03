Sole 24 Ore: continua la partecipazione a Book Pride, festival editoria indipendente

Al Superstudio Maxi di Milano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Sabato 22 e domenica 23 marzo, presso il Superstudio Maxi di Milano, continua la partecipazione de Il Sole 24 Ore a Book Pride con incontri e tante novita' allo stand E56 - F55: dal racconto di una delle personalita' piu' controverse di oggi, Elon Musk, alla vita e al lavoro straordinari di una delle artiste piu' coraggiose e innovative, Marina Abramovi, fino alla frontiera del rapporto tra AI e coscienza di se'. Il Sole 24 Ore e 24 ORE Cultura propongono incontri e una ricca esposizione dei titoli migliori degli ultimi mesi, per 'danzare sull'orlo del mondo', perche' e' proprio attorno al concetto di soglia che si gioca l'occasione di esplorare crisi, conflitti e disuguaglianze, non solo per aumentare la consapevolezza del mondo che abitiamo, ma anche per trovare soluzioni creative. Proprio su questa linea si tiene sabato 22 marzo alle ore 13.30 un incontro dedicato a La nuova Corsa alla Luna e La Geopolitica dello spazio: un dialogo tra Leopoldo Benacchio, Giampaolo Musumeci e Emilio Cozzi per capire perche' il nostro satellite e' tornato al centro della sfida tra le superpotenze, quali sono gli attori in gioco, cosa c'e' in palio nella nuova corsa allo Spazio e qual e' il futuro che ci attende. Tra le novita' di 24 ORE Cultura si segnalano: MARINA ABRAMOVI. Una biografia visiva di Katya Tylevich e Marina Abramovi, 1980. Immagini di un decennio di Henry Carroll e Belzemorio. Manuale di stregoneria postmoderna il caleidoscopico libro a fumetti di Hurricane.

