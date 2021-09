Sole 24 Ore: con Manpower e Lablaw ciclo di incontri su occupazione e lavoro

Focus sul Centro-Sud (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 set - Dopo il primo appuntamento sulla Lombardia, prosegue il ciclo di incontri organizzato da Manpower e Lablaw con Il Sole 24 Ore dedicato al mondo del lavoro con un focus su Centro-Sud Italia. Con il procedere della campagna di immunizzazioni e le misure di sicurezza adottate dalle aziende, le prospettive di un graduale ritorno a una 'nuova normalita'' si fanno piu' realistiche e tangibili, anche se gli effetti di questa crisi ci accompagneranno ancora a lungo se non si metteranno in atto riforme strutturali nel mercato del lavoro.

Le aziende si stanno confrontando con molteplici cambiamenti organizzativi che prevedono una significativa trasformazione delle competenze professionali e dei modelli di lavoro. In questo contesto, con lo sblocco di licenziamenti, e' iniziata una lunga fase di transizione che mettera' le aziende e i lavoratori di fronte a nuove sfide, ma anche a opportunita' da cogliere. Una fase in cui politiche attive e nuove sinergie, in un'ottica di ecosistema, saranno fondamentali per trasformare nostro Paese. Diventa dunque urgente promuovere un nuovo sistema in cui si dia una reale attuazione al principio di sussidiarieta' e che metta insieme il meglio del collocamento privato e pubblico, facendo leva sul concetto di co-responsabilita', al fine di creare un mercato del lavoro sempre piu' agile e competitivo.

Considerazioni che interessano molto da vicino il Mezzogiorno d'Italia.

Di questi temi si discutera' nel secondo evento digitale 'Transizione occupazionale e nuovi modelli per rigenerare l'economia del territorio: il Centro-Sud Italia', in programma lunedi' 27 settembre alle ore 10:00.

Interverranno tra gli altri Tiziana Nisini, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e Pierangelo Albini, Direttore Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano Confindustria.

Per info, iscrizioni e seguire i lavori: https://eventi.ilsole24ore.com/manpower-lablaw/.

