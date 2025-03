Sole 24 Ore: con il Premio Alto Rendimento 2024 eccellenza e sostenibilita' protagoniste

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Il Premio Alto Rendimento, giunto alla sua 27esima edizione, conferma anche quest'anno il suo ruolo prestigioso nel riconoscere l'eccellenza tra le Societa' di Gestione e i Fondi Comuni di investimento che si sono distinti per l'ottimizzazione del rapporto rischio-rendimento. Organizzato dal Sole 24 Ore, il premio celebra le Societa' di Gestione e i Fondi Comuni d'investimento che si sono distinti per risultati eccellenti, combinando sapientemente rischio e rendimento. La cerimonia si svolgera' nuovamente in formato Digital Edition, consentendo ai vincitori di raccontare, tramite brevi contributi video, le strategie che li hanno portati al successo. Prima della proclamazione dei vincitori, ci sara' la possibilita' di assistere sul sito ufficiale del Premio ilsole24ore.com/premioaltorendimento a una tavola rotonda online, della durata di circa 45 minuti, dal titolo 'Le nuove frontiere del Pir', moderata dalle giornaliste di Plus24 Isabella Della Valle e Lucilla Incorvati durante la quale esperti di rilievo come Luigi Conte, Presidente Anasf, Arianna Immacolato, Direttore Fisco e Previdenza di Assogestioni, e Andrea Ragaini, Presidente Aipb affronteranno i temi piu' attuali e rilevanti nel mondo del risparmio gestito. A seguire saranno annunciati i vincitori con un filmato speciale in cui i rappresentanti dei Fondi e delle Societa' di Gestione racconteranno brevemente le strategie vincenti applicate. Per l'edizione 2024 sono previsti 37 premi, assegnati sulla base di criteri rigorosi e certificati da CFS Rating, che analizza le performance su un periodo di tre anni. I riconoscimenti riguarderanno 12 categorie dedicate ai migliori gestori (suddivisi tra Estero, Italia Gruppo BIG e Italia Gruppo SMALL), 17 categorie di fondi tra Azionari, Obbligazionari, Bilanciati e Flessibili, e 8 premi specifici per i migliori fondi SRI, e suddivisi in diverse specializzazioni tra cui Ambiente, Azionari Internazionali e Obbligazionari, che riceveranno una speciale versione "green" del prestigioso trofeo. Confermato anche per questa edizione il riconoscimento speciale ai migliori gestori di fondi ESG, sia italiani che esteri, evidenziando il crescente impegno del settore verso la sostenibilita' ambientale, sociale e di governance. Il sito ufficiale del Premio Alto Rendimento ospita gia' tutte le informazioni relative all'evento. Il sabato successivo all'evento, Plus24 dedichera' uno speciale ai vincitori, analizzando gli scenari e approfondendo le strategie alla base del loro successo.

Il video della tavola rotonda e gli estratti delle singole categorie premiate saranno pubblicati online sul sito del Premio ilsole24ore.com/premioaltorendimento nei giorni successivi.

