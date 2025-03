Sole 24 Ore: celebra innovazione e sostenibilita' Pmi con "Premio Leader by Example 2025"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 mar - L'eccellenza imprenditoriale italiana si e' data appuntamento a Milano giovedi' 27 marzo nell'Auditorium de Il Sole 24 Ore per il Premio Leader by Example 2025, un riconoscimento dedicato a quegli imprenditori e imprenditrici che, grazie alla loro visione e determinazione, stanno rivoluzionando i loro settori di riferimento. Il premio, riservato alle piccole e medie imprese italiane, ha visto la partecipazione di 183 candidature, distribuite in tre categorie: Sustainability, Innovation e Corporate Welfare. La premiazione e' avvenuta a margine della quarta tappa del roadshow "Leader by Example 2025", un evento ideato da Range Rover in collaborazione con Il Sole 24 Ore. A scegliere i vincitori tra le candidature ricevute e' stata la giuria composta da Mirja Cartia D'Asero, Amministratrice Delegata Gruppo 24 ORE, Saul Mariani, Amministratore Delegato Gruppo Mobility.it, e Fabio Romano, Chief Operating Officer Jaguar Land Rover Italia S.p.A. Il concorso ha un montepremi dal valore indicativo di 22.500 euro che prevede un invito valido per 2 persone per partecipare a un esclusivo evento che si svolgera' presso una Range Rover House in una citta' europea, il noleggio gratuito per 1 mese di una autovettura Range Rover Phev e un invito per partecipare all'evento di lancio della Range Rover BEV.

Dopo il susseguirsi di tavole rotonde e keynote speech ai quali hanno partecipato, tra gli altri, Giovanni Baroni, Presidente nazionale Piccola Industria Confindustria, Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, Mattia Macellari, Presidente Piccola Industria Assolombarda, Maria Anghileri, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria, e Simona Tironi, Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, la giornata e' culminata nella premiazione del "Leader by Example Award", con la consegna dei riconoscimenti da parte della giuria alle imprese vincitrici.

Di seguito le aziende vincitrici. Per la categoria Leader by Example for Innovation ha vinto Roberto Maria Bea di Bea Technologies Spa 'per avere promosso investimenti in ricerca e sviluppo che hanno posto l'azienda all'avanguardia nei sistemi di filtrazione, con l'uso di nanofibre e filtri rigenerabili, che trovano applicazione nel settore farmaceutico, life science, cosmetico, chimico e alimentare'.

Per la categoria Leader by Example for Sustainability ha vinto Stefano Chiocchini di Serranova Srl. 'per la progettazione e lo sviluppo di serre ad alta tecnologia per un'agricoltura urbana sostenibile, basandosi su un sistema modulare aeroponico brevettato che aumenta la produzione, riduce il consumo sia energetico sia idrico e minimizza l'uso di antiparassitari'.

'Serranova' e' l'evoluzione dell'attuale tendenza nel coltivare, trasformare e distribuire cibo all'interno di contesti urbanizzati o peri-urbani, come citta', periferie o lottizzazioni. Serranova consuma solo 1/10 dell'acqua che consumano le normali serre grazie al sistema di irrigazione aeroponica con un risparmio idrico quindi vicino al 90% di acqua in meno rispetto all'agricoltura tradizionale', spiega Stefano Chiocchini.

Per la categoria Leader by Example for Corporate Welfare ha vinto Daniele Panzarin di Target Travel, ramo di Customized Srl. 'per avere implementato un programma di welfare aziendale con incentivi, combinato a un sistema di premi strutturato in modo trasparente e a livelli, oltre ad avere migliorato il benessere dei collaboratori sia tramite soluzioni sostenibili ed ergonomiche sia attraverso viaggi aziendali annuali che valorizzano il capitale umano'.

'Ho sempre creduto che un'azienda valga quanto vale il benessere delle persone che la fanno vivere ogni giorno.

Anche nei momenti in cui gli utili non lo permettevano - spiega Daniele Panzarin - ho messo i miei collaboratori al centro, con attenzione, rispetto e piccoli gesti concreti.

Con il tempo, questi semi hanno dato frutto: un team motivato, un ambiente sano e oggi anche questo importante riconoscimento. Sono consapevole che molti imprenditori condividono una profonda attenzione verso il benessere dei propri collaboratori; ad altri mi permetto di suggerire che anche piccoli passi, semplici gesti quotidiani, possono avviare un cambiamento positivo, capace di riflettersi sull'intera organizzazione.' Accanto ai premi attribuiti per le tre categorie previste, e' stata assegnata una Menzione Speciale della Giuria ad Amelia Cuomo di Pasta Cuomo, erede della storica tradizione pastaia di Gragnano 'per avere riportato in attivita', a Gragnano, un pastificio chiuso dal 1939, puntando su qualita' artigianale e sostenibilita', investendo in macchinari innovativi e scegliendo fornitori locali. Inoltre, per la promozione di iniziative educative e museali per adulti e bambini, valorizzando gli impianti produttivi, la cultura della ristorazione e la tradizione culinaria del territorio'.

Per Amelia Cuomo 'Ricevere il Premio Speciale 'Leader by Example' e' la prova che la vera realizzazione nasce dal coraggio di innovare senza rinunciare alle proprie radici.

Con Pasta Cuomo abbiamo trasformato una tradizione bicentenaria in un modello imprenditoriale d'eccellenza, integrando principi di economia circolare e sostenibilita', e valorizzando il patrimonio culturale come motore di ricchezza attraverso il turismo. Abbiamo dimostrato che la storia non e' un limite, ma una leva strategica per creare valore, conquistare nuovi mercati e lasciare un'impronta indelebile - come racconto nel mio libro 'RADICI DI SUCCESSO', disponibile su ameliacuomo.com. Questo riconoscimento celebra la mia visione: trasformare il passato in un futuro vincente, prima che lo faccia qualcun altro.

Red-

(RADIOCOR) 27-03-25 17:30:43 (0624) 5 NNNN