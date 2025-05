Sole 24 Ore: arriva il libro Benvenuta Intelligenza! L'AI al servizio delle persone

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 mag - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha stanziato oltre 11 miliardi per la ricerca e il trasferimento tecnologico. Ma basteranno? In Benvenuta Intelligenza! Pierangelo Soldavini, giornalista esperto di innovazione e tecnologia, esplora come l'AI stia gia' influenzando vari settori, dalla ricerca scientifica alla didattica, dalla finanza all'industria, e come possa essere utilizzata per il bene comune. Come il volume Parita' di genere: la conquista di tutti, anche questo titolo nasce in collaborazione con la Fondazione VRT, ente per la valorizzazione della ricerca trentina di Fondazione Caritro. Attraverso un'analisi dettagliata e casi di studio virtuosi della regione Trentino, il libro racconta l'esperienza di enti, aziende, ricercatori e ricercatrici che stanno gia' sfruttando le potenzialita' dell'AI. Dalla prevenzione dei tumori al seno e della demenza, alla mappatura predittiva della presenza di zecche, dallo studio del comportamento cognitivo dei modelli linguistici all'assistenza virtuale per il trasporto turistico verso le piste da sci, fino all'identificazione di biomarcatori per tumori del sangue. I temi sono davvero disparati e spaziano dalla sanita' alla mobilita', dall'agricoltura alla formazione, dalla sostenibilita' alla cultura del dato, sempre con un forte legame con il territorio trentino e con l'obiettivo di generare impatti concreti e misurabili per le persone e la comunita' locale. Il volume sara' in libreria (e nei principali store online, compreso Shopping24) dal 23 maggio al costo di euro 16,90. Disponibile anche nella.

versione ebook a euro 9,99.

