Sole 24 ore: appuntamento a Roma con l'AI, il nuovo rinascimento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - La mattina del martedi' 26 novembre si terra' a Roma l'evento INTELLIGENZA ARTIFICIALE: IL NUOVO RINASCIMENTO organizzato dal Sole 24 Ore e Radio 24 in collaborazione con l'Associazione IMQ e Gruppo IM e si rivolgera' al mondo dell' imprenditoria e industria, formazione, sanita' e medicina, infrastrutture, economia e finanza, sicurezza e giustizia. Fra i relatori: Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute, Elena Beccalli, Rettore Universita' Cattolica del Sacro Cuore; Padre Paolo Benanti, Presidente Comitato per l'Intelligenza Artificiale, Dipartimento per l'informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Andrea Bille, Ammiraglio, Capo del Servizio Certificazione e vigilanza Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e Matteo Zoppas, Presidente dell'Agenzia ICE.

L'evento si svolgera' solo in presenza a partire dalle 9:30 fino alle 13.30 presso Casina Valadier a Roma e fara' il punto sulla diffusione dell'Intelligenza Artificiale che oggi e' considerata, per importanza e opportunita', al pari dell'invenzione della stampa, e, proprio come avvenne per la stampa nel XV secolo, anche l'IA, oggi, da molti e' guardata con sospetto. Ma come il libro stampato non ha 'distrutto le Cattedrali' - per parafrasare Victor Hugo - cosi' l'Intelligenza artificiale non distruggera' la nostra civilta'. Al contrario. Affinche' l'IA conduca l'uomo verso un nuovo Rinascimento, facendo crescere ovunque ricchezza (PIL) e benessere (GPI), sono pero' necessarie alcune condizioni: fiducia e un ecosistema equo, trasparente, sicuro, sostenibile, etico, al servizio dell'Uomo.

All'evento Intelligenza Artificiale: Il Nuovo Rinascimento interverranno i principali esperti di AI e rappresentanti delle istituzioni, del mondo universitario e imprenditoriale, che, presentando il loro punto di vista e le loro esperienze, esamineranno i benefici dell'Intelligenza Artificiale applicata ai principali ambiti. L'evento si concludera' con networking light lunch finale, per offrire l'opportunita' di confronto tra relatori, partecipanti e giornalisti per uno scambio di idee e contatti. L'evento, a cura de Il Sole 24 Ore e Radio 24. e' aperto al pubblico in presenza tramite registrazione su.

