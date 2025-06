Sole 24 Ore: aperte le candidature al Premio impresa sostenibile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 giu - Il Premio Impresa Sostenibile 2025, promosso da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Piccola Industria di Confindustria e il Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, realizzata in partnership con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Unioncamere e finanziata dal Pnrr (missione 2 - componente 3.3), giunge alla sua quarta edizione con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare le piccole e medie imprese italiane che integrano la sostenibilita' - ambientale, sociale ed economica - nella propria strategia di crescita.

In un contesto segnato da transizione energetica, evoluzione della supply chain e digitalizzazione dei processi, con una crescente complessita' geopolitica globale, il premio intende mettere in luce le aziende che hanno saputo trasformare il cambiamento in un vantaggio competitivo duraturo.

Il Premio Impresa Sostenibile mira a far emergere le PMI che, attraverso progetti concreti, hanno dimostrato di coniugare sviluppo economico, tutela ambientale e responsabilita' sociale, diventando modelli di eccellenza per l'intero ecosistema nazionale. Ogni impresa puo' presentare la propria candidatura in massimo due delle tre categorie del premio: -Sostenibilita' ambientale - Innovazioni, processi o prodotti che riducono l'impatto sull'ambiente (efficienza energetica, economia circolare, decarbonizzazione...).

-Sostenibilita' economica - Strategie che generano crescita occupazionale e valore sul territorio, promuovendo un modello di business solido e resiliente.

-Sostenibilita' sociale - Azioni che favoriscono inclusione, parita' di trattamento, miglioramento delle condizioni di lavoro e supporto alle comunita' locali.

Partecipare al Premio Impresa Sostenibile rappresenta un'occasione concreta per le PMI di ottenere un riconoscimento pubblico per l'impegno profuso nell'integrare la sostenibilita' nella propria strategia e attivita'. Essere selezionati significa valorizzare il proprio percorso, accrescendo la visibilita' dell'azienda sui canali de Il Sole 24 Ore, con ricadute positive sulla reputazione presso clienti, partner e stakeholder. La partecipazione offre inoltre l'opportunita' di entrare in contatto con altre imprese virtuose, favorendo momenti di confronto e networking con realta' italiane che condividono la stessa visione. La cerimonia di premiazione, che si terra' mercoledi' 22 ottobre a Roma in occasione di un evento di rilievo nazionale come il Forum Sostenibilita' 2025, rappresenta un'importante vetrina per far conoscere i propri progetti a un pubblico qualificato e attento all'innovazione responsabile.

Le candidature rimarranno aperte fino a giovedi' 18 settembre 2025. A valutare le candidature sara' una Giuria altamente qualificata presieduta da Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, di Radio 24 e dell'agenzia Radiocor. Ne fanno parte esponenti di primo piano del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale. Tra questi, Marina Brogi, professoressa all'Universita' La Sapienza di Roma, Teresa Caradonna, Vice Presidente ESG e Valore Sostenibile di Piccola Industria Confindustria, Maria Carmela Colaiacovo, Presidente del Gruppo 24 ORE, Roberta Toffanin, esperta del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Padre Enzo Fortunato, Presidente del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, e Edoardo Garrone, Presidente di ERG.

La Giuria valutera' le candidature sulla base di innovazione, originalita', impatto sugli stakeholder, qualita' della presentazione ed efficacia dei risultati. Possono partecipare tutte le piccole e medie imprese con sede legale in Italia che rientrano nella definizione della Commissione europea (fino a 250 occupati e con fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro, oppure totale di bilancio annuo inferiore a 43 milioni).

Candidarsi e' semplice e gratuito: e' sufficiente accedere al sito dedicato ilsole24ore.com/pis2025.

Nel modulo di adesione andranno inseriti i dati aziendali, selezionando le categorie e fornendo una descrizione del progetto che evidenzi obiettivi, azioni intraprese e risultati misurabili.

Per informazioni: impresasostenibile@ilsole24ore.com.

red

(RADIOCOR) 24-06-25 18:48:44 (0586) 5 NNNN