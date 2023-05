Sole 24 Ore: al via speciale Intelligenza Artificiale con podcast, web e libro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mag - La piattaforma crossmediale del Gruppo 24 ORE racconta l'intelligenza artificiale: un podcast, una videodiretta web, un dossier online e un libro. Da mercoledi' 10 maggio al via la prima serie Podcast originale firmata 2024, la storica trasmissione di tecnologia e innovazione in onda su Radio 24.

In '2024. Speciale intelligenza artificiale', Enrico Pagliarini, approfondira' i temi piu' importanti e rispondera' assieme ai suoi ospiti alle principali domande che ci poniamo quando parliamo di intelligenza artificiale.

Quali nuovi scenari si aprono grazie all'uso di queste tecnologie? Ma anche quali rischi stiamo correndo? cos'e' l'IA generativa? A cosa serve o meglio cosa ci possiamo fare? Quali sono i problemi che nasceranno e in che modo pensiamo di risolverli senza dimenticare le regole normative, la privacy? Quali sono gli scenari per il futuro? Una serie in 4 puntate, in uscita ogni mercoledi' sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Con 2024 Speciale Intelligenza artificiale Radio 24 propone una nuova modalita' che integra radio e Podcast, creando la prima serie di podcast spin off tematici per approfondire in maniera verticale gli argomenti piu' significativi del settore.

Link del primo episodio di "2024 - Speciale Intelligenza Artificiale: .com/podcast-originali/2024-speciale-intelligenza-artificiale Venerdi' 12 maggio alle 12.30 e' la volta della video diretta online sul Sole24ore.com 'Il lavoro dell'intelligenza artificiale', moderata dal vicedirettore Daniele Bellasio che ne discutera' con Marco Bentivogli, deputato PD, Antonio Palmieri, gia' deputato Forza Italia, Luca Mari docente Liuc, i giornalisti Biagio Simonetta del Sole 24 Ore ed Enrico Pagliarini di Radio 24. Sempre sul sito del quotidiano e' online il dossier 'ChatGPT e l'intelligenza artificiale' a cura di Antonio Larizza che raccoglie notizie, analisi e approfondimenti sull'intelligenza artificiale generativa: l'ultima frontiera dell'IA nata con il lancio di ChatGPT, il software in grado di generare testi simulando il linguaggio umano, senza la necessita' di essere programmato. Grazie ai contributi dei giornalisti e degli esperti del Sole 24 Ore, il dossier affronta i temi cruciali di quello che - nell'ambito tecnologico - e' il dibattito piu' acceso del momento, esplorando sfide, pericoli, incognite e opportunita' create dalla nuova generazione di algoritmi cognitivi. Non manca una sezione dedicata alle applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa che si stanno diffondendo nei vari settori industriali e in ambito sociale.

Il dossier e' disponibile al link e.com/superdossier/20230117_intelligenza-artificiale-AECcXfXC Sempre sull'IA per i tipi del Sole 24 Ore e' in arrivo dal 18 maggio in libreria e in edicola il libro: L'intelligenza artificiale non esiste, di Fabio Ferrari, ingegnere, PhD in Meccanica avanzata e design & technology del automotive nonche' fondatore di Ammagamma, azienda che opera nel campo dell'Intelligenza Artificiale, per rispondere al quesito se l'Intelligenza Artificiale e' un soggetto che prendera' il controllo delle nostre vite, oppure e' un oggetto al nostro servizio che dobbiamo imparare a usare nella maniera piu' corretta. La risposta, secondo l'autore non puo' essere che la seconda. Perche' l'Intelligenza Artificiale non puo' esistere senza l'intelligenza creativa che la elabora, e senza la partecipazione e il coinvolgimento di matematici, imprenditori, accademici e cittadini nello sviluppo di nuove soluzioni. Attraverso i dialoghi con esperti del mondo delle imprese, dell'universita' e della ricerca in Italia e nel mondo, l'autore costruisce una visione interdisciplinare sugli impatti dell'Intelligenza Artificiale sulle nostre vite e comunita', e sull'apporto che puo' dare alle attivita' economiche, con un occhio di riguardo alle piccole e medie imprese che costituiscono il nerbo del sistema produttivo del Paese. All'interno anche la prefazione di Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, la postfazione del filosofo Luciano Floridi e l' intervista a Federico Faggin, fisico, inventore e imprenditore.

Promozione: l'uscita del podcast sara' accompagnata da promo radio e campagna social, mentre il libro sara' sostenuto da una campagna pubblicitaria sui mezzi del Gruppo 24 ORE.

