Sole 24 Ore: al via la giornata di celebrazione 160 anni di storia -2

Tamburini:oggi c'e' incertezza,convinzioni radicate in bilico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 nov - Tamburini ha ricordato come oggi nel mondo regni una grande incertezza e come 'il pendolo si stia sposando da Occidente a Oriente'. E quando il pendono si sposta, ha detto il direttore, spesso accade che 'le convinzioni piu' radicate vadano a carte 48'.

Tamburini ha portato alcuni esempi concreti per spiegare come il mondo stia cambiando, con convinzioni radicate messe in discussione. Ad esempio, ha narrato il direttore de Il Sole 24 Ore, dopo la seconda guerra mondiale si era diffusa l'illusione, forse piu' per necessita' che per virtu', che iniziasse un periodo di pace destinato a durare per sempre.

'Ma da una dozzina d'anni c'e' ansia di bellicismo' e nell'ultimo periodo abbiamo assistito ai conflitti in Ucraina e in Palestina, che hanno provocato 'tanti, troppi morti'.

In passato, ha raccontato ancora il direttore, 'giornalisti ed economisti hanno descritto la globalizzazione come una strada di non ritorno, con le imprese che hanno cambiato le proprie catene produttive. Ma tale previsione si e' rivelata farlocca, visto che la globalizzazione, almeno oggi, e' andata in frantumi, poi in futuro si vedra' cosa accadra''.

Ha quindi ricordato l'ideologia woke: 'anch'essa sembrava aver imboccato una strada di non ritorno, ma poi e' arrivato Trump (il presidente Usa, ndr) e l'ha spazzata via'.

Per Tamburini 'sono le sorprese della storia'. Come quella dei giorni scorsi, che ha visto 'un ex rapper vincere clamorosamente le elezioni per sindaco di New York' (Zohran Mamdani, ndr). Non solo. Sempre negli States, in era Trump, due donne dem hanno vinto le elezioni in Virginia e New Jersey. 'Insomma la storia e' ricca di scintille che scoccano e che poi e' da vedere se si riveleranno un fuoco di paglia o si trasformeranno in un incendio', ha proseguito Tamburini, concludendo: 'giornate come oggi servono a riflettere su quanto accade nel mondo'.

