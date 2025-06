Sole 24 Ore: al via il 18 giugno il 'Credit Management Summit 2025' a Milano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - Mercoledi' 18 giugno presso l'Auditorium del Sole 24 Ore, viale Sarca 223, Milano, si terra' dalle 9:30 alle 12:30 la seconda edizione di Credit Management Summit 2025, evento de Il Sole 24 Ore, il cui obiettivo principale e' analizzare lo stato di salute dell'industria del credito deteriorato. Utp, Npl, Stage 2 e credit in bonis sono al centro delle attenzioni di un settore che si evolve rapidamente e si adatta alle sfide del mercato per rimanere competitivo. Il convegno sara' animato dai contributi di tutti gli operatori del settore: dai servicer alle banche, dagli investitori al mondo legal fino ai fornitori di tecnologie e servizi.

L'apertura dei lavori sara' a cura di Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, per l'introdurre i temi della mattinata. Seguira' un intervento di Sharon Donnery, Membro del Consiglio di Sorveglianza della BCE, che offrira' una visione della BCE su NPE, banche ed Europa. Il Summit procede con l'intervento istituzionale di Stefano Cappiello, Capo della Direzione Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario, per inquadrare lo stato dell'arte e le prospettive degli NPE in Italia, in conversazione con Luca Davi, giornalista finanziario de Il Sole 24 Ore. A presentare il panorama dei crediti deteriorati e quali sono le sfide e opportunita' del mercato interverra' Dario Maria Spoto, Partner, KPMG.

Seguira' la discussione sull'evoluzione del credit management moderata da Luca Davi con Mirko Briozzo, Amministratore Delegato Gardant, Country Manager Italia doValue; Gianluca Fanti, Partner Global Financial Markets, Clifford Chance; Katia Mariotti, Condirettore generale Amco; ed Enrico Risso, Amministratore Delegato Intrum Italia.

Alle 11.00, Gianni Franco Papa, Ceo di Bper, condividera' la sua visione sul futuro del credito e delle banche.

In conversazione con il giornalista Carlo Festa del Sole 24 Ore, alle 11.15, sara' Umberto Paolo Moretti, Head of Turnaround & Credit Opportunities illimity, a parlare delle nuove potenziali asset class per l'industria del credito.

Mentre alle 11.25, la discussione sull'evoluzione del mercato delle cartolarizzazioni e quali sono le opportunita': il ruolo delle banche, degli investitori e le novita' normative, sara' con Elisabetta Bernardini, Head of Balance Sheet Optimization, Intesa Sanpaolo; insieme a Stefano Chiarlone, Head of Finance Italy, UniCredit; e Biagio Giacalone, CEO Italy Christofferson, Robb & Company.

Alle 11.55, moderati da Maria Carla De Cesari, caporedattore del prestigioso dorso Norme e Tributi del Sole 24 Ore, Giulio Andreani, dottore commercialista e componente del Comitato Tecnico MEF per la Riforma Tributaria; e Angela Petrosillo, Partner, LCA Studio Legale; parleranno dell'impatto delle nuove normative sulla gestione del credit management e sullo stato dell'arte, tra sfide e potenzialita'.

Infine, alle 12.15, Giorgio Donato, Responsabile del Servizio Supervisione Bancaria 1 della Banca d'Italia, portera' la visione di Banca d'Italia sul mercato degli NPE, quali prospettive e la Vigilanza, in conversazione con Luca Davi che chiudera' l'evento.

Main Partner dell'evento sono illimity e KPMG.

Official Partner sono Clifford Chance, doValue, intrum, LCA Studio Legale.

Unipol e' Event Partner.

La partecipazione e' libera previa registrazione online all'indirizzo: 24oreventi.com/creditmanagement2025 ed e' possibile seguire i lavori sia in presenza sia in streaming.

