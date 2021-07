Sole 24 Ore: al via eventi online con Manpower e LabLaw su transizione occupazionale

Domani il primo appuntamento dedicato alla Lombardia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 lug - Al via una serie di eventi online organizzati dal Sole 24 Ore con ManpowerGroup e LabLaw. Nel primo appuntamento, dedicato alla Lombardia, in programma venerdi' 16 luglio alle ore 10 sul sito del Sole 24 Ore vengono affrontati i temi legati alla transizione occupazionale e presentati nuovi modelli per rigenerare l'economia del territorio.

Le aziende si stanno confrontando con molteplici cambiamenti organizzativi che prevedono nel prossimo futuro la trasformazione delle competenze professionali e dei modelli di lavoro. In questo contesto, all'indomani della normativa post emergenziale e con lo sblocco dei licenziamenti, ci attende dunque una lunga fase di transizione che mettera' le aziende e i lavoratori di fronte a nuove sfide, ma anche a opportunita' da cogliere. Una fase in cui politiche attive e nuove sinergie, in un'ottica di ecosistema, saranno fondamentali per trasformare il nostro Paese. Diventa dunque urgente promuovere un nuovo sistema in cui si dia una reale attuazione al principio di sussidiarieta' e che metta insieme il meglio del collocamento privato e pubblico, facendo leva sul concetto di co-responsabilita', al fine di creare un mercato del lavoro sempre piu' agile e competitivo.

Il convegno online vede la partecipazione di Giampiero Castano, Consulente esperto di gestione crisi aziendali, Paolo Mora, Direttore Generale Formazione e Lavoro, Regione Lombardia, Stefano Passerini, Direttore Settore Lavoro, Welfare e Capitale umano Assolombarda, Francesco Rotondi, Managing Partner di LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners e Stefano Scabbio, Presidente Sud Europa di ManpowerGroup.

Per iscriversi: https://eventi.ilsole24ore.com/manpower-lablaw/.

