Sole 24 Ore: al via appuntamenti del 'Silent Reading Party', prima tappa a Palermo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 giu - Entra nel vivo la campagna istituzionale di avvicinamento ai veri e propri festeggiamenti dei 160 anni de Il Sole 24 Ore, che si svolgeranno a novembre 2025. Durante tutto l'arco del 2025 il quotidiano proporra' numerose iniziative volte a valorizzare la ricorrenza e a celebrare al meglio il rapporto con i propri lettori. La prima di queste iniziative e' 'Silent Reading Party', la nuova iniziativa del Sole 24 Ore, primo quotidiano a ispirarsi a un modello statunitense di avvicinamento alla lettura (solitamente legata al mondo dei libri) partecipata in gruppo, lontana e non disturbata dai 'device' tecnologici e per questo motivo 'silenziosa', che pero' ha l'obiettivo di promuovere non solo l'importanza di un ritorno a un metodo di lettura che prediliga la concentrazione, ma che incentivi quella lettura 'di qualita'', ragionata e commentata in gruppo, che e' alla base della buona cultura informativa cui tutti noi dovremmo continuamente far riferimento, riscoprendo la lettura come un atto di connessione con se stessi e con gli altri, al di la' delle distrazioni digitali.

Il Sole 24 Ore sara' il primo quotidiano italiano a organizzare in diverse citta' italiane i Silent Reading Party, in collaborazione con le testate giornalistiche locali che hanno sposato il progetto e che ospiteranno i silent reading e il pubblico di lettori. I Silent Reading - coinvolgeranno i vicedirettori e i giornalisti del Sole 24 Ore che interagiranno con il pubblico approfondendo i principali temi emersi dalla lettura condivisa. Il format si articolera' intorno a 3 momenti chiave: READ, tutti i partecipanti sono invitati a leggere il giornale secondo il proprio ritmo e i propri interessi, sfogliandolo per cercare le notizie piu' rilevanti per se'. L'obiettivo e' l'immersione totale nelle pagine. RELAX, l'esperienza di lettura deve essere lenta e rilassante, senza distrazioni e senza la frenesia che accompagna il nostro tempo. Infine, RECONNECT: al termine del periodo di lettura, si prevede un momento di discussione informale, dove i partecipanti hanno la possibilita' di condividere con i giornalisti della redazione impressioni e riflessioni. In questo modo, la lettura diventa un'opportunita' per rafforzare il senso di comunita' e per riscoprire la bellezza di concentrarsi su un quotidiano senza interruzioni. Non sara' il giornalista a leggere e a condurre il commento delle notizie, ma i lettori stessi, riscoprendo la bellezza di commentare insieme, di confrontarsi in maniera costruttiva e di portarsi a casa un'esperienza che - speriamo - possa ripetersi sempre piu' spesso.

Prima tappa Palermo, il 13 giugno alle ore 12:00, presso la redazione del Giornale di Sicilia, in collaborazione con Societa' Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia con Lino Morgante Presidente e Direttore editoriale di Ses e Presidente della Fondazione Tonino Pulejo e Marco Romano, Direttore responsabile del Giornale di Sicilia.

Con la presenza del Vicedirettore del Sole 24 Ore Jean Marie Del Bo della direttrice generale Publishing & Digital Karen Nahum. In collegamento il Direttore del quotidiano Fabio Tamburini.

