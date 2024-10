Sole 24 Ore: accordo con Camera commercio italiana per la Spagna su ItalyX

Al via la certificazione di italianita' per le imprese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 ott - Il Sole 24 Ore e la Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna hanno siglato un accordo di partnership per sostenere ItalyX, la certificazione di italianita' delle imprese promossa da Il Sole 24 Ore e sviluppata in collaborazione con Confindustria, con l'obiettivo di attribuire valore e dare visibilita' alle imprese del comparto manifatturiero che incarnano e rappresentano i valori dell'eccellenza italiana. La partnership va ad aggiungersi a quelle gia' siglate dal Gruppo con le Camere di Commercio italiane di India, Arabia Saudita, Cina, Regno Unito, Germania, Polonia e Barcellona.

L'accordo avra' durata quinquennale e prevede il coinvolgimento della Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna nel fornire i propri servizi di assistenza e supporto nei processi di internazionalizzazione nel proprio paese alle aziende che avranno ottenuto la certificazione ItalyX, mediante l'accesso al suo network internazionale.

Attraverso tale accordo, l'ottavo siglato con una Camera di commercio italiana nel mondo, Il Sole 24 Ore prosegue la propria strategia di internazionalizzazione del progetto ItalyX che nel giro di quasi un anno dall'avvio vede 85 aziende aderenti, di cui 70 certificate, che complessivamente valgono quasi 2 miliardi e 800 milioni di fatturato (Fonte: Bilanci 2022) con una prevalenza di PMI (86% del totale) e di aziende dei settori della fabbricazione macchine, metallo, plastiche (69%) e del settore alimentare.

Il quadro delle imprese che hanno ottenuto la certificazione e' estremamente rappresentativo del panorama aziendale manifatturiero italiano con grandi aziende come De Cecco, EMU, Caffe' Carraro, Sabelli, Braga, Sifa, Flexopack e Comset, attente a valorizzare ulteriormente brand gia' consolidati sul mercato internazionale, ma anche PMI operanti sia in ambito B2C che B2B, vere eccellenze nei rispettivi comparti. Aziende per le quali la certificazione rappresenta un elemento importante per valorizzare il proprio posizionamento sul mercato. La lista completa delle aziende e' disponibile sul sito https://italy-x.ilsole24ore.com/ Anche il sistema confindustriale e' attivamente coinvolto nel progetto. Hanno aderito all'iniziativa le sedi di Confindustria di Ancona, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo, Chieti-Pescara-Teramo, La Spezia, Napoli, Novara - Vercelli - Valsesia, Centro Nord Sardegna, Sardegna Meridionale, Romagna, Toscana Centro e Costa, l'Aquila Abruzzo Interno, Taranto, Verona.

ItalyX ha inoltre siglato importanti collaborazioni con prestigiose realta' come l'A.I.C.E.C.-Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili e Assoconsult, l'Associazione che rappresenta il settore del Management Consulting in Italia.

REd

(RADIOCOR) 30-10-24 15:35:22 (0571) 5 NNNN