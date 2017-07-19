Sole 24 Ore: a Torino l'8 al via il roadshow "cultura d'impresa 2026"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 lug - Prende il via da Torino l'8 luglio il roadshow 'Cultura di Impresa 2026 - Valori che creano valore', promosso da 4.Manager in collaborazione con Il Sole 24 Ore: cinque appuntamenti sul territorio nazionale per approfondire il ruolo della cultura d'impresa come leva strategica per la crescita delle aziende e per lo sviluppo del Sistema Paese. La cultura d'impresa va oggi interpretata in una dimensione piu' ampia, che comprende non soltanto la sfera valoriale, ma anche il modo in cui le organizzazioni affrontano il cambiamento, sviluppano modelli organizzativi evoluti e costruiscono crescita sostenibile per il sistema produttivo, per le persone e per i territori. Il roadshow nasce quindi con l'obiettivo di approfondire, attraverso dati, esperienze e confronto diretto con imprese e manager, le trasformazioni che stanno ridefinendo il lavoro, la managerialita' e il sistema produttivo italiano, in uno scenario nel quale il management assume un ruolo centrale come motore di visione, cambiamento e coerenza organizzativa.

Ogni appuntamento sara' quindi un'occasione di approfondimento dedicata ai valori che guidano il cambiamento e ai modelli di crescita sostenibili e competitivi adottati dalle aziende italiane. Al centro saranno infatti proprio le imprese, protagoniste sia attraverso testimonianze concrete sia come interlocutori attivi chiamati a portare all'attenzione esigenze, criticita' e prospettive dei diversi settori produttivi. Il primo appuntamento, che si terra' mercoledi' 8 luglio dalle 14:30 alle 18:00 presso il Centro Congressi dell'Unione Industriali di Torino, in via Vincenzo Vela 17, e' dedicato al tema 'La sicurezza d'impresa al tempo dell'AI' e nasce dalla consapevolezza che la trasformazione digitale sta modificando profondamente il concetto stesso di sicurezza d'impresa. Le tecnologie emergenti come l'AI, IoT, wearable device, stanno ampliando in modo significativo le possibilita' di prevenzione, monitoraggio e tutela delle persone nei contesti produttivi, ma al contempo introducono nuove aree di rischio per le imprese, esponendole a vulnerabilita' crescenti sia sul piano della sicurezza informatica e della gestione dei dati, sia su quello della cybersafety, intesa come protezione e sicurezza operativa di impianti e sistemi industriali. La protezione di dati, infrastrutture e sistemi, infatti, non riguarda piu' soltanto l'ambito IT o amministrativo, ma incide direttamente sulla continuita' operativa, sulla sicurezza industriale e sulla protezione delle persone. Per questo motivo, come sottolinea Francesca Mazzolari, Direttrice Generale di 4.Manager, 'la digitalizzazione dei processi produttivi modifica il concetto di sicurezza d'impresa: la sicurezza informatica diventa complementare alla sicurezza sul lavoro e componente strutturale della resilienza aziendale. Ne deriva l'esigenza di superare assetti verticalizzati, nei quali HSE, IT, HR, operations, innovazione e cybersecurity operano secondo logiche separate. La nuova cultura d'impresa richiede maggiore integrazione organizzativa: connessione tra competenze, condivisione delle informazioni, allineamento di obiettivi e responsabilita', processi decisionali trasversali'. La prima tappa del Roadshow a Torino rappresenta quindi un momento di approfondimento sul valore della prevenzione nell'era dell'intelligenza artificiale e sull'urgenza di una visione integrata della sicurezza.

L'evento vuole offrire uno spazio di confronto concreto tra imprese, manager ed esperti, valorizzando esperienze reali di innovazione e gestione della sicurezza, sia fisica sia digitale, favorendo un dialogo aperto sulle opportunita' e sulle difficolta' che le aziende incontrano nell'introduzione di nuove tecnologie, nell'evoluzione dei modelli organizzativi e nella costruzione di una cultura della prevenzione integrata. L'apertura dei lavori sara' affidata a Francesca Mazzolari, Direttrice Generale 4.Manager, insieme a Paola Boromei, Chief Operating Officer Gruppo Il Sole 24 ORE, ed Eleonora Faina, Vice Direttore Unione Industriali Torino.

A seguire, l'intervento di scenario di Giuseppe Torre, Coordinatore Scientifico dell'Osservatorio 4.Manager, offrira' una lettura aggiornata sugli sviluppi delle tecnologie di protezione attiva. Il programma entrera' quindi nel vivo con due sessioni di confronto. La prima, dedicata a 'Sicurezza sul lavoro e innovazione tecnologica: nuove opportunita' e nuovi rischi', moderata da Filomena Greco, Il Sole 24 ORE, vedra' la testimonianza aziendale di Andrea Boni RSPP, HSE M. Dinamica Generale, e il contributo di esperti come Gianmario Fois, Coordinatore regionale della Consulenza Tecnica Salute e Sicurezza INAIL Piemonte e Valle d'Aosta, Marco Iuorio, Responsabile Transizione Digitale ANCE, Segretario Generale Digital Hub DIHCUBE e Matteo Marten-Perolino, Coordinatore della Commissione Salute e Sicurezza sul Lavoro Federmanager, affiancati da provider di soluzioni tecnologiche per le imprese: Paola Allamano, CEO Waterview, Duilio Amico, WW Sales Robotics and Wearable Robotics Comau, Paolo Brizzi, CIO & Digital Factory Program Lead CIM. La seconda sessione, dedicata a cybersecurity e cybersafety, affrontera' il tema della sicurezza digitale nella gestione industriale e organizzativa. Interverranno, tra gli altri, Paola Cavallari, Data and Digital Transformation Legal - Head of Privacy Office Iveco Group e Michele Fusco Granolla, ICT Cybersecurity, Risk & Compliance Iveco Group, Luciano Di Donato, Dirigente Tecnologo - Direttore del laboratorio IV - Sicurezza degli impianti di trasformazione e produzione INAIL, insieme a operatori del settore come Andrea Monti, Direttore Generale Tinexta Cyber, Partner 24 ORE Network, Dario Sabella, CEO Next G Cloud e Katia Trevisan, Direttore Generale Argo. Le conclusioni della giornata saranno a cura della Direttrice Generale di 4.Manager Francesca Mazzolari. Il Roadshow nazionale proseguira' con le tappe di Bologna, il 7 ottobre a Palazzo Pepoli, su modelli organizzativi evoluti e pluralita' generazionale; Napoli, il 12 ottobre all'Unione Industriali, su attrazione talenti e management; Palermo, il 5 novembre in Sicindustria, sull'impatto dell'AI sul lavoro. Chiusura a Roma il 16 dicembre, a Casina Valadier. Per partecipare all'evento di Torino, e' necessario registrarsi sul sito:.

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(RADIOCOR) 04-07-26 14:21:27 (0287) 5 NNNN