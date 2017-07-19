Sole 24 Ore: a Roma l'Acqua Summit 2026 con Pichetto Fratin

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 giu - Eventi climatici sempre piu' estremi, periodi di siccita' prolungata, infrastrutture spesso obsolete e una crescente pressione sulla disponibilita' della risorsa idrica rendono sempre piu' urgente una strategia condivisa per garantire la sicurezza dell'acqua in Italia.

Per affrontare queste sfide torna Acqua Summit 2026, l'evento a cura del Sole 24 Ore e di Radiocor, in programma mercoledi' 17 giugno al Museo dell'Ara Pacis di Roma, in formato ibrido.

Un'occasione di confronto tra istituzioni, autorita' di regolazione, enti territoriali, imprese, mondo della ricerca e operatori del settore per discutere le politiche e gli investimenti necessari a una gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche.

L'iniziativa richiama l'attenzione sull'acqua come bene prezioso da proteggere, promuovendo modelli di sviluppo fondati su efficienza, risparmio, recupero e riutilizzo della risorsa. Al centro del dibattito saranno gli investimenti infrastrutturali per il rinnovo delle reti e degli impianti, le politiche di adattamento al cambiamento climatico, la digitalizzazione del servizio idrico integrato e l'utilizzo di strumenti avanzati di monitoraggio e gestione.

Parteciperanno, tra gli altri, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e Nicola Dell'Acqua, Presidente ARERA, Luca Mascolo, Presidente ANEA, Marco Casini, Segretario Generale dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, Angelica Catalano, Direttore Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche del MIT, Gaia Checcucci, Segretario Generale dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Vera Corbelli, Segretario Generale dell'Autorita' di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, e Laura D'Aprile, Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti, Fabio Fatuzzo, Commissario Straordinario Unico alla Depurazione e al Riuso delle Acque Reflue.

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(RADIOCOR) 06-06-26 18:38:30 (0388) 5 NNNN