Sole 24 Ore: a Real Estate Summit focus su ripresa post pandemia e digitalizzazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mag - Le sfide della Bce in tempi di pandemia e bassa inflazione, gli scenari e i rischi per la ripresa economica post-Covid e l'impatto sul real estate dopo l'emergenza sanitaria e alla luce della spinta sulla digitalizzazione. Sono questi alcuni dei temi affrontati durante il "Real Estate & Finance Summit" organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Hines.

L'evento di quest'anno "ha un'impronta di ottimismo rispetto all'appuntamento dell'anno scorso. Per il real estate il 2020 e' stato un anno difficile, c'e' stata una contrazione delle operazioni (da 12 miliardi di euro circa a 8 miliardi), la crisi non e' stata uguale in tutto il Paese, ma tutti hanno incassato un brutto colpo", ha detto il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, aprendo i lavori e sottolineando che "adesso soffia un'aria diversa e un vento di cambiamento favorevole". Certo, dopo la pandemia non sara' tutto come prima, cambiera' il volto delle citta', avra' un'importanza fondamentale il digitale. E bisognera' vedere anche come si indirizzeranno gli investimenti immobiliari, ma la rinascita delle citta' passera' attraverso un loro significativo cambiamento, anche grazie al digitale che modifichera' anche il rapporto tra le grandi citta' e i territori. "Questo periodo ha accelerato un processo e un bisogno necessario, il mondo dell'abitare e dell'ufficio avevano bisogno di essere rinnovati" e la pandemia "ci ha portato a ripensare come vogliamo abitare e costruire per vivere e abitare meglio", ha detto l'architetto Mario Cucinella. Nel settore della logistica l'impatto del digitale si sente in modo piu' forte: "In questi due anni abbiamo toccato con mano le possibilita' garantite dall'innovazione e del digitale e questo significa rivedere completamente anche il modo di lavorare e il business", ha detto Giorgio Busnelli, director consumer goods Amazon Italia e Spagna, sottolineando che "sono serviti tanti investimenti e una revisione dei processi", per "arrivare al punto centrale, che e' innovare".

Ars

