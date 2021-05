Sole 24 Ore: a Real Estate Summit focus su ripresa post pandemia e digitalizzazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mag - Ecco dunque che, andando avanti, l'integrazione tra digitale e fisico sara' una costante: "In questo periodo si e' vista un'accelerazione dei cambiamenti strutturali della domanda, quindi il modo di vivere, fare shopping e lavorare che abbiamo metabolizzato sara' ibrido, integrando digitale e fisico", ha detto Barbara Cominelli, Ceo di Jll Italia, con un occhio "alla sostenibilita', dove proptech e cleantech in molti casi si intrecciano, semplificano e fanno leva sugli stessi dati", con un'accelerata nei prossimi anni dell'impatto green anche sul real estate. Durante la pandemia il settore hotel e retail ha subito le ricadute negative piu' forti, soprattutto a causa di lockdown e misure restrittive, mentre logistica e uffici hanno tenuto il colpo, se non addirittura accelerato. "La pandemia ha accelerato lo sviluppo della multicanalita'", con un cambiamento dei consumi, e "in futuro bisognera' capire come si stabilizzera'" il nuovo scenario e "a dettare i tempi e i modi dell'evoluzione saranno consumatori e retailer", ha detto Matteo Arcese, executive president di Arcese, sottolineando che "sta nascendo una nuova domanda di immobili logisitici per fare fronte alle necessita' del mercato". Gli hotel, che dopo un 2019 record, hanno subito molto le ricadute della pandemia, stanno cominciando a dare segnali di ripresa, anche grazie alle riaperture e in vista dell'estate: "Nel 2019 le prenotazioni, quindi le presenze, erano 437 milioni, nel 2020 sono state 227 milioni, per il 2021 saremo attorno a 305 milioni, con una forte presenza di turismo interno, nel 2022 saremo a 406 milioni e nel 2023 avremo 443 milioni, superando il 2019", ha detto Ofer Arbib, amministratore delegato di Antirion, secondo cui anche la spesa e il Pil generato riprenderanno a salire. In futuro la diversificazione degli investimenti sara' fondamentale per chi punta sul settore immobiliare: "Noi abbiamo gia' cominciato da diversi anni, continueremo nella logica di non andare in una direzione di polarizzazione settoriale e geografica. Abbiamo diversificato anche in settori meno tradizionali che hanno segnali di crescita interessanti", ha detto Salvatore Ciccarello, amministratore delegato Cattolica Immobiliare, sottolineando che "bisogna ragionare anche in termini infrastrutturali e non solo per singoli asset".

