Sole 24 Ore: a Padova il 16 giugno la seconda tappa di Innovation Days

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 giu - Imprenditori e istituzioni a confronto nella seconda tappa dell'ottava edizione di Innovation Days, il tradizionale roadshow organizzato dal Sole 24 Ore e Confindustria, che martedi' 16 giugno tocchera' il Veneto, con la mattinata di lavori a Padova, presso il Centro Congressi Villa Ottoboni. Un'analisi dell'imprenditoria locale, dall'emergenza energia alle nuove competenze, dall'uso dell'Intelligenza Artificiale all'attrazione di investimenti esteri; sono tanti gli argomenti al centro della mattinata di lavori che si concludera' con un momento di Business Networking, dedicato al dialogo diretto tra relatori, partner e partecipanti, per favorire la condivisione di esperienze e la nascita di nuove collaborazioni. Tra i relatori ospiti Raffaele Boscaini, Presidente di Confindustria Veneto, Massimo Bitonci, Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione e Attrazione Investimenti della Regione Veneto e Margherita Cera, Assessore con delega all'Innovazione e Transizione Digitale del Comune di Padova. Innovation Days Veneto e' organizzato in collaborazione con Sistemi Formativi Confindustria e Confindustria Veneto Est, con il supporto di 4.Manager e Partner 24 Ore Network e il patrocinio di Associazione GammaDonna. MAIN PARTNER dell'evento e' Banca Ifis, PARTNER ISTITUZIONALE e' CDP. OFFICIAL PARTNER sono Audi, Enel e Manager a Tempo, mentre LOCAL PARTNER sono Audi Motorclass Venezia, Cortellazzo&Soatto e Purina.

Il roadshow proseguira' poi con le successive tappe di Innovation Days 2026: Toscana (22 settembre), Puglia (27 ottobre), Emilia-Romagna (12 novembre) e Lazio (3 dicembre).

Informazioni e iscrizioni: 24oreventi.com/idveneto2026.

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(RADIOCOR) 06-06-26 18:36:05 (0387) 5 NNNN