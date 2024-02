Sole 24 Ore: a New Delhi il primo appuntamento di 'Road to Trento 2024'

Evento internazionale in attesa del Festival dell'Economia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 feb - E' in corso a New Delhi la prima tappa di 'Road to Trento 2024', giornata prevista nell'ambito della seconda edizione di 'Road to Trento - Gli appuntamenti internazionali del Festival dell'Economia', progetto nato per creare un percorso di avvicinamento alla manifestazione. Il programma e' organizzato anche quest'anno dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing, per conto delle istituzioni trentine, dal 23 al 26 maggio. Il titolo dell'evento di oggi e' 'Italia e India: la sfida di diversificare la supply chain', organizzato in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in India. La mattinata di lavoro vede la partecipazione di rappresentanti istituzionali italiani e indiani, manager di entrambi i Paesi e rappresentanti di imprese gia' attive o in espansione verso il mercato locale.

