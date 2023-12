Sole 24 Ore: a Genova il 17/1 il Forum Internazionale del Turismo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 dic - Mercoledi' 17 gennaio 2024, a partire dalle 10:00, si terra' a Genova, nella scenografica Sala del Colonnato di Palazzo della Meridiana, la prima tappa del Forum Internazionale del Turismo Italiano organizzato dal Sole 24 Ore per fare il punto sul settore, motore strategico dell'economia nazionale.

In un contesto dove il turismo si conferma un pilastro fondamentale per l'Italia, rappresentando una delle principali forze trainanti dell'economia, emergono dati significativi che testimoniano la crescente rilevanza del settore. Secondo la Banca d'Italia, la quota italiana sul valore globale del turismo internazionale e' passata dal 3,9% nel 2021 al 4,5% nel 2022. Questo impatto si riflette anche nei numeri delle presenze turistiche, con 13 milioni di visitatori a Roma tra maggio e luglio 2023, evidenziando il richiamo straordinario del nostro patrimonio culturale e ambientale. Tuttavia, con l'obiettivo dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite a guidare il cammino verso uno sviluppo sostenibile, sorge la fondamentale domanda: l'Italia e' pronta ad affrontare l'evoluzione del settore turistico? Come possiamo sviluppare strategie e politiche per plasmare un modello di turismo che sia sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico? Per rispondere a queste e altre cruciali domande, il roadshow si propone di esplorare il futuro del turismo, analizzando approcci innovativi e soluzioni per garantire lo sviluppo del settore.

L'appuntamento coinvolgera' stakeholder, esperti del settore e decision maker impegnati in un confronto di ampio respiro sul tema. Alla tappa di Genova, organizzata in collaborazione con la Regione Liguria, interverranno tra gli altri Edoardo Garrone, Presidente Gruppo 24 Ore, Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria, Marco Bucci, Sindaco di Genova, Flavio Briatore, imprenditore, Marina Lalli, Presidente Federturismo Confindustria, Carlo Fidanza, parlamentare europeo, Relatore ombra Relazione sul Turismo sostenibile, Alessandro Campagna, Direttore Commerciale del Salone Nautico, Maurizio Rossini, Direttore Generale Trentino Marketing, Luca Andreoli, Amministratore Delegato e Direttore generale di Difesa Servizi, Marina Stella, Direttore Generale Confindustria Nautica, Alessandra Priante, Direttore Europa UNWTO, Iginio Massari, pasticciere. Bruno Bertelli, Global Chief Creative Officer di Publicis Worldwide ed e' Chief Creative Officer di Publicis Groupe Italia.

red-com

(RADIOCOR) 23-12-23 16:16:28 (0160) 5 NNNN