Sole 24 Ore: 25 novembre a Roma il roadshow Innovation Days con Confindustria

Ultima tappa dell'iniziativa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 nov - L'innovazione rappresenta oggi il pilastro su cui si sta costruendo il successo competitivo delle imprese e uno dei principali motori della crescita internazionale. Una recente ricerca del Centro Studi Confindustria - CSC Advisory evidenzia infatti che raddoppiare la capacita' innovativa di un sistema produttivo determinerebbe un incremento del 29% dell'export dei Paesi avanzati. Partendo da questi presupposti, Innovation Days - il roadshow del Sole 24 Ore in collaborazione con Confindustria - conclude il suo percorso 2025 con la tappa del Lazio, in programma a Roma il 25 novembre presso il Centro Congressi Auditorium della Tecnica.

La mattinata, dedicata a un confronto a piu' voci sulle strategie per accelerare la transizione digitale ed energetica del sistema produttivo, si aprira' alle 10.00 con gli interventi istituzionali di Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, Radiocor e Radio24, Luigi Rizzolo, presidente SFC Sistemi Formativi Confindustria collegato da remoto, Stefano Cuzzilla, presidente 4.Manager, Claudio Arcudi, delegato Universita' e Ricerca di Unindustria, e Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio.

