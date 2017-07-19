Sole 24 Ore: 25 novembre a Roma il roadshow Innovation Days con Confindustria -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 nov - L'evento prosegue alle 10.30 con spazio al Market Watch regionale, con un'analisi sulle dinamiche economiche del territorio a cura di Marco Agosto, responsabile Marketing & Business Strategy di Banca Ifis. Seguira', alle 10.40, un approfondimento dedicato al ruolo dell'innovazione nella riduzione del divario di genere, con il confronto tra Elena Palozzo, funzionaria 4.Manager, e Miriam Diurni, delegata Cultura d'Impresa ed Etica di Unindustria. Dalle 10.55 prendera' il via la serie di sessioni dedicate alle soluzioni per le imprese. Il primo tema sara' l'ingresso dell'intelligenza artificiale nei processi aziendali, affrontato da Vittoria Carli, vicepresidente Transizione Digitale di Unindustria, Antonio Morabito, direttore Marketing di Tim Enterprise, e Guido Porro, executive vice president Enterprise di Engineering. Alle 11.25 l'attenzione si spostera' sul potenziale digitale e sulla competitivita', con l'intervento di Alessandro Francolini, presidente del Digital Innovation Hub Lazio. L'efficientamento energetico sara' invece al centro del confronto delle 11.35, che vedra' la partecipazione di Marco Frattini, head of B2B Retail Italy di Enel, e Giacomo Rispoli, delegato Transizione Energetica di Unindustria. Alle 12.05 il dibattito si concentrera' sui finanziamenti per l'internazionalizzazione, Sace e Cdp. Alle 12.25 previsto il panel dedicato agli strumenti finanziari per sostenere l'innovazione, con gli interventi di Cataldo Conte, responsabile Corporate & Investment Banking di Banca Ifis, Alice Lenarduzzi, senior director Fti Consulting, e Deborah Setola, partner Arkios Italy M&A. La mattinata si concludera' alle 12.55 con un momento di business networking e un light lunch, pensato per favorire il dialogo diretto tra istituzioni, relatori, imprese e pubblico. Main partner sono Banca Ifis, Generali, e Tim Enterprise. Partner istituzionale e' Cdp. Official partner sono Audi e Sace. Local partner sono Enel ed Engineering. Supporter partner e' Istat.

