Sole 24 Ore: 20 settembre con Accenture evento 'La trasformazione circolare in Italia'

Interviene il ministro Cingolani (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 set - Lo sviluppo dell'economia circolare ha fatto molti passi avanti negli ultimi dieci anni, ma ancora non e' pienamente decollato. L'Italia e' il primo paese in Europa sul fronte dell'utilizzo efficiente delle risorse e vanta il tasso di riciclo piu' elevato a livello europeo, ma questo non e' sufficiente ad affermare che abbiamo colto tutte le opportunita' collegate all'economia circolare. Per poter cogliere appieno il potenziale dell'economia circolare e' necessario adottare approccio trasformativo lungo ciascuna fase della catena del valore e con un dialogo costante e attivo tra i protagonisti dell'ecosistema produttivo esteso: grandi aziende, PMI, Startup, Universita'.

Per discutere delle opportunita' per il nostro Paese, lunedi' 20 settembre, a partire dalle ore 11, si terra' l'evento digitale 'LA TRASFORMAZIONE CIRCOLARE IN ITALIA. Integrare la circolarita' nel sistema produttivo italiano', organizzato da Accenture in collaborazione con Il Sole 24 Ore e moderato dal Direttore Fabio Tamburini.

Alla conferenza, che fa parte del programma All4Climate - Italy 2021 promosso dal Ministero della Transizione Ecologica in collaborazione con Connect4Climate del Gruppo Banca Mondiale e con la partecipazione di Regione Lombardia e Comune di Milano, interverranno il Ministro della Transizione Ecologica Roberto CINGOLANI, Fabio Benasso, Presidente Accenture Italia, Costantino Chessa, Head of Procurement ENI, Maria Enrica Danese, Sustainability Projects & Institutional Digital Channels TIM, Mauro Macchi, AD Accenture Italia, Renata Mele, Head of Sustainability Leonardo, Andrea Nuzzi, Head of Corporate and Financial Institutions Cassa Depositi e Prestiti, Sandro Orneli, Managing Director, Sustainability Strategy Lead Europe Accenture, Gianmario Verona, Rettore Universita' Bocconi, Massimiano Tellini, Global Head of Circular Economy Intesa Sanpaolo.

La partecipazione all'evento e' gratuita previa registrazione su tps://virtualevent.ilsole24ore.com/trasformazione-circolare/.

Red-

(RADIOCOR) 17-09-21 11:38:34 (0224) 5 NNNN