Sole 24 Ore: 'AI Rigenerativa', il nuovo libro di Gionata Tedeschi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 nov - L'intelligenza artificiale e' spesso raccontata come minaccia o come miracolo. Ma tra catastrofismo e utopia c'e' uno spazio diverso: quello dell'AI rigenerativa. Con AI Rigenerativa, pubblicato dal Sole 24 Ore, Gionata Tedeschi propone una nuova prospettiva sull'intelligenza artificiale: non una minaccia ne' un mito salvifico, ma uno strumento capace di rigenerare tempo, relazioni e creativita' umana. Il volume nasce da dodici conversazioni con scienziati, imprenditori, filosofi, educatori e creativi, che diventano il filo conduttore di un percorso di riflessione sul rapporto tra uomo e tecnologia. Ogni dialogo genera una 'scintilla': intuizioni e immagini che mostrano come l'AI possa ampliare le possibilita', valorizzare cio' che gia' esiste e sostenere processi decisionali piu' consapevoli. L'autentica innovazione, sostiene, non risiede soltanto negli algoritmi ma nella qualita' delle domande che poniamo e nella capacita' di costruire nuove mappe di senso. L'AI rigenerativa diventa cosi' un 'fuoco creativo' da governare insieme: una tecnologia che puo' amplificare pensiero, tempo, relazioni e liberta' di immaginare. Il volume AI Rigenerativa arrivera' in edicola il 20 novembre 2025 e sara' disponibile in libreria dal 16 gennaio 2026.

Red-

(RADIOCOR) 16-11-25 14:38:07 (0290) 5 NNNN