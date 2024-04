Solare: Bruxelles avvia indagine per distorsione mercato contro gruppi cinesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 apr - La Commissione europea ha avviato due indagini contro altrettanti gruppi cinesi operanti nel settore dell'energia solare sospettati di aver ricevuto sussidi che distorcono la concorrenza sul mercato europeo. Le prima procedura e' nei confronti di un consorzio che riunisce il gruppo rumeno Enevo e una filiale - con sede in Germania - del colosso cinese Longi, primo produttore mondiale di celle fotovoltaiche. La seconda indagine riguarda un consorzio che unisce due filiali interamente controllate dallo stesso gruppo statale cinese, Shanghai Electric, sotto la stretta supervisione del governo centrale. Questi due consorzi sono candidati a progettare, costruire e gestire un parco fotovoltaico in Romania, con una capacita' installata di 110 MW, parzialmente finanziato con fondi europei. Il nuovo regolamento approvato lo scorso anno tuttavia impone alle imprese di notificare a Bruxelles la loro partecipazione a bandi pubblici nell'Ue "il cui valore stimato supera i 250 milioni di euro, e se hanno beneficiato di "almeno 4 milioni di euro di sovvenzioni finanziarie da parte di Stati stranieri nei tre anni precedenti'. "Dopo un esame preliminare, la Commissione ha ritenuto giustificato avviare indagini approfondite, perche' esistono prove sufficienti che indicano che questi gruppi hanno beneficiato di sovvenzioni straniere che distorcono le condizioni del mercato interno" a danno di altre imprese" sottolinea l'esecutivo europeo che ha quattro mesi per decidere se dare il via libera alle imprese coinvolte dalle indagini oppure vietare loro di partecipare alla gara per l'impianto in Romania oppure accettare le misure proposte dai gruppi stessi per rimediare alla possibile distorsione. "L'apertura di un'indagine approfondita non ne pregiudica l'esito", ha precisato la Commissione.

Cop

(RADIOCOR) 03-04-24 16:27:18 (0484)EURO 5 NNNN