Sogin: aperte iscrizioni per visita impianti nucleari il 27/9 a Roma -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 set - Secondo Sogin, per i visitatori sara' un'occasione unica per assistere a esperimenti e dimostrazioni scientifiche e conoscere il lavoro che i tecnici Sogin e Nucleco svolgono, in massima sicurezza, per gestire gli impianti nucleari e i rifiuti radioattivi, dal loro stoccaggio nei depositi temporanei alla sistemazione definitiva nel Deposito Nazionale. I tour di visita accoglieranno complessivamente 150 persone. Per partecipare e' necessario iscriversi entro domenica 22 settembre e fino ad esaurimento posti. Per consentire la piu' ampia partecipazione, e' possibile prenotarsi a un solo percorso, scegliendo uno dei turni programmati fra le 16 e le 20.30, inserendo i propri dati personali e caricando una copia del proprio documento di identita'. Al tour Nucleco potranno accedere, se accompagnati, anche i minori dai sei anni in su. Nel corso degli eventi per la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, Sogin sara' presente con uno spazio espositivo anche al NET Village presso la Citta' dell'Altra Economia a Roma, nell'ambito del progetto NET - ScieNcE Together. Attraverso l'esposizione di modelli in scala del reattore e dell'edificio turbina della centrale di Caorso (Piacenza), sara' illustrato il funzionamento di una centrale nucleare e come avviene lo smantellamento in sicurezza e, con giochi e dimostrazioni, saranno condotti alla scoperta della radioattivita'.

